15 Bewertungen, drei rote Felder. Ich frage mich nach dem Lesen des kurzen Artikels, wem diese "roten Karten" gelten sollen? Dr. Fabritius, Herrn Lehni, dem gesamten neuen Vorstand, nur einigen Mitgliedern aus diesem Vorstand, der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend, die im Artikel erwähnt wird? Oder hat nur der Text nicht gefallen? Oder waren es enttäuschte Sachsen, die sich Hoffnung gemacht haben, aber nicht gewählt wurden? Eine "neue Truppe", egal in welchem Verein, sollte man unterstützen und nicht direkt ablehnen. Ihrer Heimat Siebenbürgen haben die Sachsen aus bekannten Gründen "Ade" gesagt. Ihr Bemühen,ihre Geschichte und Bräuche zu bewahren, Deutschland 2019, sollte von allen Sachsen unterstützt werden. Gegenwind in Form von roten Likes wirkt kontraproduktiv. Ich habe ++ gedrückt, 16. Bewertung, nur noch zwei rote Kästchen. Bekommen wir diese weg? Trauen Sie sich, es ist für eine gute Sache! Ursula Hummes, Halbsächsin

Ich würde diesen Bewertungen keine große Bedeutung zustehen. Gut dass Sie "neue Truppe" in Anführungszeichen gesetzt haben, denn die ganze Truppe ist alles andere als NEU. Eine Erklärung für diese Bewertung könnte in der letzten Umfrage zu eventuell zu finden sein. Beitrag am 12.12.2019, 10:53 Uhr von gogesch geändert.

