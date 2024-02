Mit Schwung und Glanz ins neue Jahr: Großer Siebenbürgerball 2024 in München mit illustren Gästen

Der traditionelle Große Siebenbürgerball des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. brillierte auch in diesem Jahr im Herzen Münchens. Der Hofbräukeller, das bayerische Traditionshaus am Wiener Platz, öffnete am 27. Januar den zahlreichen Ballgästen von nah und fern seine Tore und empfing sie im strahlenden Licht des Festsaals. Strahlend war auch das Lächeln der schmucken Trachtenpaare Jessica Barth und Philipp Mosberger sowie Nadine Zey und Ingmar Leutschaft beim Empfang der Gäste.

Illustre Ehrengäste beim Großen Siebenbürgerball in München, erste Reihe von links nach rechts: Veronica und Michael Schmidt, Peter Maffay, Prinzessin Astrid von und zu Liechtenstein, Bundesvorsitzender Rainer Lehni, BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius und Prinz Alexander von und zu Liechtenstein, zweite Reihe links der Landesvorsitzende Werner Kloos, hinten die Jugendtanzgruppe Biberach. Foto: Richter

Der bekannte Musiker Peter Maffay tanzte mit einer jungen Dame der Jugendtanzgruppe Biberach. Foto: Richter

Die Jugendtanzgruppe Biberach, Gewinnerin des Volkstanzwettbewerbs 2023 der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, begeisterte mit ihren gekonnten Darbietungen. Foto: Richter

Gruppenbild mit Gästen des Großen Siebenbürgerballs in München, jeweils von links nach rechts, erste Reihe: Nadine Zey, Astrid von und zu Liechtenstein, Veronica und Michael Schmidt, Bayerns Europaminister Eric Beißwenger mit Gattin, Rainer Lehni, Ingmar Leutschaft; zweite Reihe: Bayerns Aussiedlerbeauftragte Dr. Petra Loibl, Peter Maffay, Caroline Fernolend, Dr. Florian Roth; dritte Reihe: Martin Bottesch, Dr. Bernd Fabritius, Heidi Mößner, Werner Kloos, Alexander von und zu Liechtenstein. Foto Richter

Nach herzlicher gegenseitiger Begrüßung und freundschaftlichem Wiederfinden so mancher lange nicht gesehenen Landsleute nahmen diese ihre Plätze im ausverkauften Ballsaal ein, um dann mit Charme von Heidi Mößner, der Stellvertretenden Bundesvorsitzenden des Verbands der Siebenbürger Sachsen und Moderatorin des Festes, durch einen unterhaltsamen, abwechslungsreichen und vor Lebensfreude sprühenden Abend geführt zu werden.Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., eröffnete dieses große gesellschaftliche Ereignis mit seiner Festansprache und Begrüßung der Gäste. Den diesjährigen Schirmherren, dem Ehepaar Michael und Veronica Schmidt, Präsident und Vizepräsidentin der gleichnamigen Stiftung, und Eric Beißwenger, bayerischer Staatsminister für Europaangelegenheiten und Internationales, sowie den Sponsoren, der Carl Wolff Gesellschaft e.V., dem Hofbräukeller München und dem Architekten Hans-Georg Göbbel, galten sein besonderer Dank für ihre Treue und Unterstützung zur Förderung siebenbürgisch-sächsischer Werte, nicht zuletzt im Rahmen des gegenwärtigen Anlasses. Ein herzliches Willkommen richtete Lehni sodann an die zahlreichen Ehrengäste: Dr. Petra Loibl, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene; Dr. Florian Roth, Mitglied des Münchner Stadtrats; Prinzessin Astrid und Prinz Alexander von und zu Liechtenstein; Peter Maffay, den bekannten Musiker; Dr. Bernd Fabritius, Präsident des Bundes der Vertriebenen und Ehrenvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen; Martin Bottesch, Vorsitzender des Siebenbürgenforums; Christine Manta-Klemens, Hermannstädter Kreisrätin seitens des Forums; Caroline Fernolend, Vorsitzende des Mihai-Eminescu-Trusts; Adriana-Loreta Stănescu, Botschafterin von Rumänien in Berlin; Miheia-Mălina Diculescu-Blebea, Generalkonsulin von Rumänien in München; Peter-Dietmar Leber, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Banater Schwaben mit Gattin Hiltrud; Bernhard Fackelmann, Vorsitzender des Kulturwerks der Banater Schwaben und des BdV-Kreisverbands München; Herta Daniel, Ehrenvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen; Natalie Bertleff, SJD-Bundesjugendleiterin; Manfred Binder, Sprecher der HOG-Regionalgruppe Burzenland; Wilhelm Beer, Sprecher der HOG Schäßburg; Dr. Axel Froese und Heidrun Negura, Stellvertretende Vorsitzende des Vereins Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V.Rainer Lehni unterstrich die mehrfache geschichtliche Bedeutung dieses Jahres sowohl als 800. Jubiläumsjahr seit Verleihung des Andreanums, des Freibriefs des ungarischen Königs Andreas II. an die Siebenbürger Sachsen, als auch 80 Jahre seit der Evakuierung der Siebenbürger Sachsen aus Nordsiebenbürgen. Vor 75 Jahren wurde der Verband der Siebenbürger Sachsen gegründet und damit der „Grundstein für eine Erfolgsstory gelegt“ – das Jubiläum soll zu Pfingsten beim Heimattag in Dinkelsbühl gefeiert werden. Abschließend und ganz im Sinne der weltweiten Besorgnis um Frieden erwähnte der Bundesvorsitzende den hohen Stellenwert von Demokratie und Freiheit auch für unseren Verband, der sich als „Brückenbauer zwischen den Kulturen“ für diese Ziele einsetzt.Werner Kloos, der Vorsitzende des Landesverbands Bayern, freute sich über die Anwesenheit des langjährigen Partners, der M & V Schmidt Stiftung, verbunden mit tiefem Dank für ihre alljährlichen Zuwendungen und die Gastfreundschaft anlässlich der Haferlandwoche. Sein Willkommensgruß richtete sich auch an Reinhold Sauer, den Vorsitzenden der Carl Wolff Gesellschaft, den Architekten Hans-Georg Göbbel und an alle Sponsoren des Siebenbürgerballs. Der unermüdliche Einsatz der Ehrenamtlichen, die im Bewusstsein der gemeinschaftlichen Bestrebungen keine Mühe scheuen, das Miteinander und Füreinander der siebenbürgischen Landsleute verdienen Anerkennung und Dankbarkeit. Werner Kloos verlieh darauf das Silberne Ehrenwappen des Verbands der Siebenbürger Sachsen an Hans-Georg Göbbel für dessen fachkundigen Einsatz und tatkräftige Unterstützung beim Umbau von Schloss Horneck. Nachdrücklich legte er darauf den Gästen ans Herz, am 19. Oktober bei der 75-Jahr-Feier des Landesverbands Bayern des Verbandes, die unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten Markus Söder steht, dabei zu sein. Abschließend betonte Werner Kloos, dass wir trotz der angespannten Weltlage, in der Kriege unser aller Leben belasten, wir nicht versäumen sollten, das Hier und Jetzt erfreulich und lebenswert zu finden, d. h. „für den Frieden zu tanzen“.Die Band Melody & Freunde eröffnete den Tanz durch das verdiente Ball-Team, unterhielt und verwöhnte im Anschluss die Gäste mit abwechslungsreicher, stimmungsvoller Musik bis in die Nacht hinein und lockte Jung und Alt immer wieder auf die Tanzfläche. Es war ein sehr gelungener Ballabend, bereichert durch freundschaftliche Begegnungen, nette Gespräche, kulinarische Verwöhnung durch die namhafte bayerische Gaststätte wie auch durch die gesellschaftliche Verbundenheit. Unter gutem Eindruck standen auch die Ehrengäste, von denen einige es auch in ihren Reden lobend aussprachen. Michael und Veronica Schmidt von der M & V Schmidt Stiftung bekundeten als Schirmherren des Siebenbürgerballs ihren Dank und ihre siebenbürgische Zugehörigkeit, für die es lohnt, sich immer wieder einzusetzen.Der bayerische Europaminister Eric Beißwenger überbrachte das Grußwort der Staatsregierung und zollte der Festveranstaltung seine Bewunderung; er dankte den Siebenbürger Sachsen für ihren Beitrag zu Kultur, Wirtschaft und gesellschaftlichem Reichtum der neuen Heimat, der grenzüberschreitend zum Erhalt des gemeinsamen Europa stützend einfließe. Es sei wichtig, das Erbe zu erhalten und aus der „Herkunft gemeinsame Zukunft zu schöpfen“, betonte der Minister. Dr. Bernd Fabritius, Präsident des Bundes der Vertriebenen (BdV), überbrachte den Gruß der 16 BdV-Landesverbände und machte die erfreuliche Mitteilung, dass Rumänien die Entschädigungszahlung für politische Opfer, darunter Verschleppte und Deportierte, ab Januar 2024 erhöht habe. Der Münchner Stadtrat Dr. Florian Roth bekundete in seiner Rede seine Bewunderung für den Zusammenhalt der Siebenbürger Sachsen, denen er sich als gebürtiger Hermannstädter zugehörig fühlt. Mit warmen Worten und im Bewusstsein der Teilnahme an einem besonderen Ereignis sprach Martin Bottesch den Gruß seitens des Siebenbürgenforums aus und lud zu dem im August d. J. in Hermannstadt stattfindenden Großen Sachsentreffen ein.Die Jugendtanzgruppe Biberach, Gewinnerin des SJD-Volkstanzwettbewerbs 2023, eröffnete mit ihren farbenfrohen und anmutigen Trachtentänzen die Reihe der Darbietungen, gefolgt von der Showtanzgruppe Dance Sensation des Schleißheimer Narrenrat e. V. Der Ballabend war gespickt mit ihren künstlerisch vollendeten Auftritten, gekrönt von jenem des Kurfürstenpaars 2024, Veronika I. und Michael IV., die mit ihrem bezaubernden Solotanz zu Rhythmen von Tina Turner das Parkett rockten. Der atemberaubend-akrobatische Tanz der Piratengruppe entzückte die Augen und Ohren der Gäste, so dass die Herzen der vielen Jungen und Junggebliebenen höher schlugen.Die Tanzfreudigen strömten auf die Tanzfläche, schwangen das Tanzbein zu der gutgespielten Musik der fünfköpfigen Band, die eleganten Roben glitzerten, die lächelnden Gesichter strahlten im Scheinwerferlicht und ließen sich zum Mitmachen bei Polonaise oder Memphis mitreißen. Sehr erfreulich war die Tatsache, dass durch den beachtlichen Anteil der jungen Gäste beim Siebenbürgerball die Sympathie der jungen Generation für siebenbürgische Geselligkeit unter Beweis gestellt wurde.Es wurde gutgelaunt, ausgiebig und ohne Ermüdungserscheinungen bis in den frühen Sonntag hinein gefeiert, als man sich mit der Hoffnung des baldigen Wiedersehens voneinander verabschiedete. Dem Ball-Team sei hiermit gedankt für die einwandfreie Organisation wie auch die harmonische Einplanung aller Abläufe, mit willkommenen und erwünschten Gelegenheiten, den Abend auf jede mögliche Art und Weise zu genießen.Den Großen Siebenbürgerball 2024, dieses Fest der Begegnungen in schöner Erinnerung zu behalten und so manche glücklich lächelnden Augenblicke, mit oder ohne die schmucken Trachtenpaare festzuhalten, sorgte mit Umsicht und Präsenz Foto Richter aus Bernau. Auf der Webseite www.siebenbuerger.de können die Fotos eingesehen werden.Alles war erfreulich, beeindruckend, erinnerungswürdig, mit einem Vivat auf die Lebensfreude, für die dieser 27. Januar nicht nur als Geburtstag Mozarts unvergessen bleibt.

Brigitte Kräch