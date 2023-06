1 • Bir.Kle. schrieb am 15.06.2023, 21:43 Uhr (um 21:57 Uhr geändert):

"Das herrliche Wetter am Pfingstwochenende hat mit dazu beigetragen, dass die Stimmung in der Partnerstadt Dinkelsbühl kaum noch zu toppen war."



Lächerliche Anglizismen gibt es zuhauf; "toppen" hört sich insbesondere für siebenbürgisch-sächsische Ohren überaus amüsant an: Es klingt ähnlich wie "toppeln", "Toppert" und "Topfi".



Die deutsche Sprache bietet Wörter wie "übertreffen", "überbieten" oder "steigern". Diese scheinen vielen Zeitgenossen nicht mehr geläufig zu sein und müssen wohl auf die "Liste der bedrohten Wörter" gesetzt werden. VerARMEnde deutsche Sprache!

Dabei ist dieses Dreckswort "toppen" noch vergleichsweise harmlos. Wie viele Wörter durch Worthuren wie beispielsweise "cool", "Job" oder "checken" ins Abseits gedrängt werden, kann man in der Gruppe "Sprach-OP" in folgendem Beitrag nachlesen: "Die Welt der Anglizismen – Aufgeblasen und abstoßend, bescheuert und beschämend, Gehabe und Getue"