10. Juni 2023

Heimattag 2023: Dankesworte des Bundesvorsitzenden

Der 73. Heimattag der Siebenbürger Sachsen war ein durch und durch gelungenes Fest. Das größte Lob haben wir vom Oberbürgermeister von Dinkelsbühl Dr. Christoph Hammer erhalten, der die diesjährige Ausgabe als besten Heimattag bezeichnete, den er in seiner mittlerweile zwanzigjährigen Amtszeit erlebt habe. Unter dem Motto „Miteinander schafft Heimat“ trafen sich rund 20000 Siebenbürger Sachsen in unserer Partnerstadt Dinkelsbühl, die aus allen Nähten platzte. Das herrliche Wetter am Pfingstwochenende hat mit dazu beigetragen, dass die Stimmung in der Partnerstadt Dinkelsbühl kaum noch zu toppen war.

Die mitausrichtenden Landesgruppen, hier die Landesgruppe Niedersachsen/Bremen, waren beim Festumzug mit starken Trachtengruppen vertreten. Fotos: Volker Plattner Höhepunkt des Haupttages beim Heimattag war der Trachtenzug, an dem sich 104 Gruppen beteiligten. Über 2.700 Trachtenträgerinnen und Trachtenträgern, Jung und Alt, Groß und Klein, zeigten bei blauem Himmel und Sonnenschein ihre prächtigen Trachten und wurden von den Zuschauern begeistert applaudiert. Der Heimattag war erneut ein vielfältiger Querschnitt durch unser siebenbürgisch-sächsisches Gemeinschaftsleben. Politik, Kultur, Tradition, besinnliche Momente, Tanz und Unterhaltung, persönliche Begegnungen haben das Pfingstwochenende in Dinkelsbühl erneut zu einem generationenübergreifenden Familientreffen gemacht.



Hunderte von Helferinnen und Helfern haben durch das gute Zusammenspiel zum Erfolg des diesjährigen Heimattags beigetragen und das unabhängig davon, ob im ehrenamtlichen oder hauptamtlichen Einsatz. Ich möchte daher an dieser Stelle ausnahmslos allen meinen großen Dank aussprechen.



Ich danke der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) für ihren dauernden vielfältigen Einsatz. Zu nennen sind auch die sogenannten „kleinen Landesgruppen" des Verbandes, die als Mitausrichter bei diesem Heimattag fungierten. Erwähnen möchte ich dankend auch unsere Webmaster und Presseleute, die vielen Einzelakteure und Teams bei allen Programmpunkten, ebenso die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle des Verbandes, die vielen aktiven Bundesvorstandsmitglieder, den Heimattagausschuss und nicht zuletzt die vielen Gäste, ohne die ein solcher Heimattag gar nicht stattfinden könnte. Und natürlich geht mein ganz besonderer Dank an die Stadt Dinkelsbühl, die für unsere Anliegen und Wünsche immer ein offenes Ohr hat. Junge Gesichter prägten den Festzug des Heimattages, an dem 2.700 Trachtenträger teilnahmen, auf dem Bild die Heimatortsgemeinschaft Rode mit einem Brautpaar. Foto: Volker Plattner Ich lade Sie jetzt schon ein zum 74. Heimattag zu Pfingsten 2024, bei dem das 75-jährige Verbandsjubiläum im Mittelpunkt stehen wird. Bis dahin wünsche ich unserer Gemeinschaft ein vielfältiges und reiches Verbandsleben in allen unseren Landes- und Kreisgruppen. Rainer Lehni, Bundesvorsitzender

Schlagwörter: Heimattag 2023, Dinkelsbühl, Danksagung, Bundesvorsitzender, Rainer Lehni

