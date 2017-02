Radio Siebenbürgen vielseitig aktiv

Alle zwei Jahre stehen bei Radio Siebenbürgen (RS) Neuwahlen an. Da die Mitglieder und Aktiven aus dem Vorstand über ganz Deutschland verstreut sind, findet die Mitgliederversammlung via Skype statt. Jürgen Schnabel, der Vorsitzende, konnte dabei 13 Mitglieder begrüßen.

Vorstand von Radio Siebenbürgen nach der Wahl 2017. Fotocollage: Jürgen Schnabel

Höhepunkt der Veranstaltungen, über die er berichtete, war der „Tanz in den Mai“ mit einem kulturellen Mundartprogramm, das von Doris Hutter, Manfred Ungar, begleitet von Oli Roth sowie der Tanzgruppe Biberach, gestaltet worden war. Abends spielte Andreas Hammerschmid mit den Schlagerbengeln zum Tanz auf. Alles in allem eine gelungene Feier, die dank des ehrenamtlichen Einsatzes vieler Helfer auch im wirtschaftlichen Bereich als positiv gewertet werden konnte. Radio Siebenbürgen hatte Gelegenheit, sich beim Mundarseminar vom 17. bis 18. September 2016 in Stuttgart vorzustellen. Die Beiträge der Mundartautoren wurden gefilmt und als Videos auf den Youtube-Kanal von RS gestellt, um sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.Seit Anfang Juli 2016 gibt es online einen Sächsischen Kanal , der ausschließlich Aufnahmen und Lieder in siebenbürgisch-sächsischer Mundart sendet. Die vorhandene Sammlung soll nun durch eigene Dateien und solche der Mundartautoren ständig erweitert wrden.Erwähnt wurden auch die Aktivitäten, um RS „unters Volk zu bringen“: Präsenz beim Heimattag in Dinkelsbühl, bei verschiedenen Veranstaltungen sowie die wichtige Unterstützung von Radio Bruk in Hermannstadt. Hier ist eine interessante Kooperation entstanden und die Sendungen von Radio Bruk werden über den Stream von RS ausgestrahlt. Hilfe und Unterstützung ist hier notwendig und es macht Freude zu sehen, wie dieses Projekt sich entwickelt. Pfarrer Andreas Hartig aus Zeiden konnte wieder gewonnen werden, um eine Predigt für Weihnachten aufzunehmen, die an Heiligabend um 19.00 Uhr gesendet wurde. Für die Zukunft ist angedacht, auch zu Ostern und an anderen wichtigen kirchlichen Feiertagen Predigten aufzunehmen und zu senden.Neu ist, dass RS über WhatsApp unter (0049-176) 42641080 erreichbar ist, was inzwischen viele nutzen. Leider leidet die Kommunikation im Chat etwas, da sich vieles auf Facebook verlagert hat. Ein radioeigener Chat wäre ein großer Wunsch.Im Jahr 2017 werden die Radiomacher auch wieder bei Veranstaltungen mitmischen: am 13. April wird in Kooperation mit der Nachbarschaft der Gäubodener Siebenbürger Sachsen eine Kultur- und Tanzveranstaltung durchgeführt. Was auf dem Wunschzettel des Vorstandes steht: Ausbau der Mundartsendungen, Moderatoren gewinnen und natürlich Mitgliederwerbung. Jeder Neuzugang ist herzlich willkommen, die Vereinsarbeit von Radio Siebenbürgen über einen Mitgliedsbeitrag zu unterstützen. Formulare und Kontaktdaten finden Interessenten auf der Website: www.radio-siebenbuergen.de Vor der Wahl wurde Helmut Zink zum Wahlleiter bestimmt. Von den vorgeschlagenen und gewählten Kandidaten nahmen alle die Wahl an. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender, Jürgen Schnabel, 1. Stv. Vorsitzender, Hans-Detlev Buchner, 2. Stv. Vorsitzender, Hans-Ulrich Konnerth, Kassenwartin, Angelika Schnabel, Schriftführerin, Hildegard Kijek. Jürgen Schnabel bedankt sich bei allen, die mitgemacht haben, und für das in ihn gesetzte Vertrauen und hofft auf eine weitere gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Hildegard Kijek