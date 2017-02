Siebentes Benefizessen für das Hospiz in Hermannstadt

Schon das siebente Benefizessen veranstaltete die evangelische Kirchengemeinde Ehningen, Landkreis Böblingen, am 29. Januar zugunsten des Hospizes in Hermannstadt. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre hatte sich die Kirchengemeinde auf zahlreiche Gäste eingestellt und wurde nicht enttäuscht: Etwa 130 Personen kamen und waren von dem Angebot begeistert. Sie wurden mit einem Glas Sekt oder Schnaps und siebenbürgischer Hanklich empfangen.

Große Auswahl beim siebenten Benefizsessen zugunsten des Hospizes in Hermannstadt.

Anschließend konnten alle an den von Doris Wagner-Ziegler einladend gestalteten Tischen Platz nehmen. Es gab typische rumänische Gerichte: Kuttelnsuppe, Käspalukes (Polenta) und Fleischklößchensuppe. Als Hauptgericht wurde den Gästen von unserem neu dazugekommenen Koch, Rainer Sanzi, frisch zubereitetes Rindergulasch und Salat angeboten. Zum Nachtisch hatten viele Siebenbürgerinnen aus der Gemeinde Zitronen-, Greta-Garbo-, Krem-, Fernseh-, Szekler-, Harlekin- oder Kaffee-Schnitten gebacken.Mit dem Erlös aus diesem Benefizessen unterstützen wir das Hospiz in Hermannstadt, eine diakonische Einrichtung der dortigen evangelischen Kirche. Inzwischen hat im August 2016 auch ein Kinderhospiz seine ersten Patienten aufgenommen.Wir konnten unseren Gästen nach einer Gemeindereise im Sommer 2016 auch von der Situation im Hospiz berichten. Regine Sigler-Held, eine Teilnehmerin dieser Reise, erzählte von ihren Eindrücken. Nach wie vor ist unsere finanzielle Unterstützung sehr wichtig.An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die gekocht und gebacken haben, und für die großzügigen Spenden des EDEKA-Marktes, des Burghofs Tafel, der Bäckerei Sehne, beim gesamten Team für die tatkräftige Unterstützung und nicht zuletzt bei den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern für ihre großzügige Spende, so dass wir erneut einen schönen Spendenbetrag in Höhe von 3100 Euro nach Hermannstadt überweisen können.

Pfr. Robert Ziegler