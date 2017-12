Das Weihnachtsprogramm

Der Internetsender Radio Siebenbürgen begleitet seine Hörer auch in diesem Jahr mit einem weihnachtlichen Programm durch die Feiertage.

Der Saksesch Kanal, also der zweite Kanal von Radio Siebenbürgen, sendet Heiligabend ab 20.00 Uhr eine Auswahl an weihnachtlichen Aufnahmen aus dem Schallarchiv der in Rumänien gesprochenen deutschen Mundarten des Linguistikinstituts Bukarest aus den Jahren 1966-1975. Auf dem ersten Kanal wird Heiligabend ab 19.00 Uhr die mittlerweile schon zur Tradition gewordene Weihnachtsandacht mit Pfarrer Andreas Hartig aus Zeiden gesendet. Am 1. Weihnachtstag gibt es ab 9.00 Uhr eine Weihnachtsgeschichte für Kinder. Die Sendungen werden jeweils von einem weihnachtlichen Musikprogramm eingerahmt.Radio Siebenbürgen können Sie am heimischen Rechner über die Seite http://radio-siebenbuergen.de/hoeren/ hören. Wie Sie den Sender mit einem WLAN-Radio bzw. mit einer Android App hören können, erfahren Sie unter http://radio-siebenbuergen.de/radio-einschalten/ Das Team von Radio Siebenbürgen wünscht ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Jürgen Schnabel