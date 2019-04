Internationales Chorfestival Cantate Carlsbad

Der Chor der Kreisgruppe Stuttgart nimmt, unter der Leitung von Ilse Abraham, vom 25.-28. April am sechsten Internationalen Festival „Cantate Carlsbad“ in der Tschechischen Republik teil.

Anreise mit Bus, Binder-Reisen, am 25. April.Am 26. April um 14 Uhr singt der Chor der Kreisgruppe Stuttgart in Karlovy Vary, Mlynska kolonada.Am 27. April um 13 Uhr singt der siebenbürgische Chor in Marianske Lazne, Kolonada.Das mit anderen Chören gemeinsame Freundschaftskonzert findet am 27. April um 17 Uhr in Marianske Lazne, im Spolecensky dum Casino, im Konzert-Marmorsaal statt. Nach den Einzelauftritten folgt ein Gemeinschaftslied aus der „Verkauften Braut“ von B. Smetana. Abschließend findet ein Sängerabend mit Abendessen und Musik im Hotel Palace Zvon in Marienbad statt.Antritt der Heimreise am 28. April."Es ist für uns eine Ehre und Freude, an diesem Chorfestival, an dem mehrere Chöre des In- und Auslandes teilnehmen, unsere deutsche und siebenbürgisch-sächsische Kultur zu präsentieren", erklärte Ilse Abraham. Interessierte Landsleute dürfen gerne, so weit die Plätze reichen, mitfahren.Dieses Projekt wird gefördert durch die Kulturreferentin für Siebenbürgen und die Beauftragte der Bundesregerung für Kultur und Medien.