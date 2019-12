1. Dezember 2019 Druckansicht

Adventskalender erfreut täglich bis Weihnachten

Ab heute und bis Weihnachten erfreut der schon traditionelle Adventskalender alle an den Bergen Rumäniens und an Reisen in das Land Interessierten.

Der elektronische Kalender enthält 24 „Türchen“, die unter Der elektronische Kalender enthält 24 „Türchen“, die unter http://www.rumaenienadventskalender.de/ geöffnet werden können. Der von Gudrun Pauksch und Hans-Ulrich Schwerendt zusammengestellte Kalender erscheint zum 15. Mal. Die beiden Initiatoren betonen, dass der Adventskalender erst durch die interessanten Beiträge vieler Autoren möglich wird. Wie groß die thematische Vielfalt ist, zeigt das Verzeichnis der seit der ersten Ausgabe (2005) im Kalender erschienen Reportagen, Berichte, Fotostrecken etc. Dieses Verzeichnis ist unter http://www.rumaenienadventskalender.de/rak_index/2019_rak_index.html zugänglich. uk

Schlagwörter: Adventskalender, Rumänien, Reisen

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.