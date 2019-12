27. Dezember 2019 Druckansicht

Evangelischer Kalender 2020 in hoher Druckqualität zum Herunterladen

Der Evangelische Wandkalender 2020 wird in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 20 vom 15. Dezember 2019 – wie in den letzten Jahren – auf Zeitungspapier veröffentlicht. Als kleines Weihnachtsgeschenk können alle Leser der Siebenbürgischen Zeitung Online den Kalender als pdf-Datei in hoher Auflösung herunterladen und ausdrucken (den Link finden Sie in diesem Artikel).

Der beliebte evangelische Wandkalender, der unter anderem die Feiertage und Namenstage enthält, weist auf das Gesamtthema des Jahres 2020, „Grenzen überwinden“, hin. Er zeigt deshalb in der Mitte ein Symbolbild einer deutschen, einer ungarischen und einer rumänischen Bibel. Der Kalender wird in grenzüberschreitender Zusammenarbeit von der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR), dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, dem Sozialwerk sowie der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD herausgegeben. Auf Zeitungspapier erscheint der Kalender in der Siebenbürgischen Zeitung.



Hier können Sie den Evangelischen Wandkalender 2020 kostenlos als hochauflösende pdf-Datei herunterladen. Der beliebte evangelische Wandkalender, der unter anderem die Feiertage und Namenstage enthält, weist auf das Gesamtthema des Jahres 2020, „Grenzen überwinden“, hin. Er zeigt deshalb in der Mitte ein Symbolbild einer deutschen, einer ungarischen und einer rumänischen Bibel. Der Kalender wird in grenzüberschreitender Zusammenarbeit von der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR), dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, dem Sozialwerk sowie der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD herausgegeben. Auf Zeitungspapier erscheint der Kalender in der Siebenbürgischen Zeitung.Wie im vorigen kann der Wandkalender als Hochglanzvariante – in Hermannstadt gedruckt – über den Online-Shop www.transilvanus.de zum Preis von 1,20 Euro plus Versand bestellt werden. Wer kein Internet hat, kann den Kalender auch telefonisch bestellen unter (0173) 6977509.

Schlagwörter: Kalender, Kirche und Heimat

Nachricht bewerten:

2 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.