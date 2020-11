BdV Bayern hat gewählt

Mit einem Jahr Verspätung konnte der BdV Bayern seine Landesversammlung in Bad Kissingen abhalten. Zuerst wegen des 60-jährigen Verbandsjubiläums und dann wegen der Pandemie verschoben, wurde am 24. Oktober im Heiligenhof ein neuer Vorstand gewählt. Christian Knauer wurde einstimmig als Vorsitzender bestätigt, Stellvertreter sind Herta Daniel, Dr. Dorith Müller, Josef Zellmeier und Bernhard Fackelmann, Schatzmeister ist Paul Hansel und Schriftführer Christoph Stabe.

Der neu gewählte BdV-Landesvorstand, 1. Reihe, von links: Landessschatzmeister Paul Hansel, stellvertretende Landesvorsitzende Josef Zellmeier und Dr. Dorith Müller, Landesvorsitzender Christian Knauer, Stellvertreter Bernhard Fackelmann und Schriftführer Christoph Stabe; zweite Reihe, von links: Annemarie Probst, Dr. Alfred Lange, Dr. Gotthard Schneider, Georg Hodolitsch, dritte Reihe: Andreas Schmalcz, Albina Baumann (Beisitzer). Foto: Susanne Marb/BdV Bayern

Die frühere Bundes- und jetzige Ehrenvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Herta Daniel, äußerte gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung: „Meine Wahl zur stellvertretenden Landesvorsitzenden des BdV werte ich als großen Vertrauensbeweis der Delegierten, die aus allen in Bayern ansässigen Landsmannschaften kommen. Ich werde mich nach wie vor – wie auch bisher – bei allen sich bietenden Möglichkeiten für spät-/aussiedlerspezifische Interessen einsetzen. Dazu gehört insbesondere die Anmahnung von Lösungen der großen sozialen Ungerechtigkeit bei den Fremdrenten der Spät-/Aussiedler, aber auch mein Wirken für den BdV im Hörfunkrat Deutschlandradio und im Beirat für Vertriebenen- und Spätaussiedlerfragen am Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration.“

