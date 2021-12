Weihnachtsprogramm von Radio-Siebenbuergen.de

Das Internetradio Radio Siebenbürgen begleitet seine Hörer auch in diesem Jahr mit einem weihnachtlichen Programm durch die Feiertage.

Amwerden im Laufe des Tages Kinder aus den unterschiedlichen Kreisgruppen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland Weihnachtsgedichte vortragen, bevor am Abend auch das musikalische Programm weihnachtlich wird. Ab 15.00 Uhr wird ein gemeinschaftlich gestalteter Familiengottesdienst übertragen. Um 19.00 Uhr wird ein Heiligabend-Gottesdienst gesendet, der auch in diesem Jahr von Pfarrer Andreas Hartig gestaltet wird.Amgibt es ab 9.00 Uhr eine Weihnachtsgeschichte für Kinder. Der Gottesdienst um 10.00 Uhr wird am ersten Weihnachtstag von Pfarrer Imre Istvan Öcsi und am zweiten Weihnachtstag () von Pfarrer Kurt Boltres gehalten. Am Silvesterabend wird ab 19.00 Uhr ein Gottesdienst von Pfarrer Helmut Wolff übertragen.Parallel zum Hauptprogramm gibt es auf dem Mundart-Kanal von Radio Siebenbürgen Blasmusik und Mundarterzählungen rund um die Uhr. Wie man den Radiosender über PC und Handy hören kann, erfährt man unter der URL radio-siebenbuergen.de Das Team von Radio Siebenbürgen wünscht Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!