2. August 2023

Sozialwerk dankt Spendern

Erneut sind Sie unserem Spendenaufruf zu Pfingsten gefolgt. Sie sind uns treu geblieben! Dank Ihrer großzügigen Spenden konnte das Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. wieder in Not geratenen siebenbürgischen Personen und Familien mit Medikamenten, medizinischen Hilfsmitteln sowie Lebensmitteln helfen. Auch im vergangenen Jahr konnten wir vielen Menschen in schwierigen Lebenssituationen Hoffnung, Mut und neue Perspektiven geben.





Wir verstehen Ihre Zuwendungen und Spenden als einen hohen Vertrauensbeweis in die Arbeit des Sozialwerks der Siebenbürger Sachsen. Sie haben viele Möglichkeiten, unseren Landsleuten zu helfen, sei es mit einer Spende statt Geschenken zu Geburtstagen und Jubiläen, einer ganz persönlichen Spendenaktion oder im Trauerfall zum Gedenken an den Verstorbenen.



Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die Arbeit des Sozialwerks. Mit Ihren Zuwendungen ermöglichen Sie es uns, zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Durch Ihren Beitrag fördern Sie das Gefühl des Zusammenhalts in unserer großen siebenbürgischen Familie; oder, wie es uns kürzlich erneut zugetragen wurde, die Erkenntnis, „dass unsere Landsleute uns nicht vergessen haben“.



Trotz überstandener Pandemie bleiben die Zeiten schwierig. Vor allem nach wie vor unkontrollierte Teuerungsraten bei zum Teil niedrigen Renten verschärfen die prekäre Situation vieler Menschen auch in Siebenbürgen. Einige unserer Landsleute laufen auch Gefahr von der Politik vergessen zu werden. Zunehmende Verarmung ist die Folge. Somit werden sie auch zukünftig auf unsere Hilfe angewiesen sein.



Im Namen des Sozialwerks bedanken wir uns nochmals ganz herzlich für Ihre treue und großzügige Unterstützung. Ihnen und Ihren Familien wünschen wir gute Gesundheit und alles erdenklich Gute! Allgemeine Spenden verwendet das Sozialwerk für die Bedürftigen- und Altenhilfe, die Behinderten- und Krankenhilfe sowie die Unterstützung der kulturellen Breitenarbeit in der siebenbürgischen Gemeinschaft. Zweckgebundene Spenden werden gewissenhaft und zeitnah den bedachten Personen und sonstigen Empfängern zugeführt.

