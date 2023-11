Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen führt Unterstützung für Altenheime und Einzelfallhilfen weiter

Die kalte Jahreszeit und der Winter stehen vor der Tür. Vor unserer Weihnachtsaktion in der Bedürftigenhilfe für Siebenbürgen berichten wir aus gegebenem Anlass. Aktuell betreuen wir ca. 1200 Landsleute in unserer alten Heimat. Mit unseren bescheidenen Geldzuwendungen ermöglichen wir es ihnen, wenigstens einen Teil der Heizkosten zu decken. So fühlen sie, dass sie einer verlässlichen, treuen Gemeinschaft angehören. Das gibt ihnen Trost und Hoffnung.

Vorbereitungen für die Weihnachtsfeier 2022 im Carl Wolff Altenheim in Hermannstadt.

Diese Aktion kann nur in Zusammenarbeit mit unseren Partnern vor Ort, der Saxonia-Stiftung sowie der Evangelischen Kirche und den Foren reibungslos funktionieren.Wir, das Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen, gehören zu den aktiven Begleitern der Altenheime Kronstadt, Hermannstadt, Schweischer und Hetzeldorf in Siebenbürgen. Engagiert arbeitendes Personal, umsichtige Führung sowie die Hilfe unserer Gemeinschaft garantieren in den Heimen den guten Zustand und die Einhaltung der geforderten Standards. Die vorgeschriebene Zertifizierung machte in den vergangenen Jahren umfangreiche Investitionen nötig. In Absprache mit der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, den Diakonievereinen und der Saxonia-Stiftung konnten wir auch bei der Bewältigung der in der Pandemie aufgetretenen Engpässe helfen. Unsere Partner in Siebenbürgen melden derzeit Teuerungsraten im Bereich der Medikamente und medizinischen Hilfsmittel. Deshalb haben wir den „Medikamentenfonds“ bei der Saxonia-Stiftung erneut aufgestockt und werden in Zusammenarbeit mit unserem bewährten Partner den Mehrbedarf der Altenheime decken.Es ist uns ebenfalls wichtig, dass unsere siebenbürgischen Heime die ständig steigenden Kosten, wie z.B. auch die Heizkosten, aufbringen können.Allen Spendern danken wir auf diesem Wege von ganzem Herzen. Wir wollen auch in Zukunft immer in der Lage sein einzuspringen, wenn Notsituationen auftreten und dringender Bedarf gemeldet wird.Spenden erbitten wir an dasSozialwerk der Siebenbürger SachsenKreissparkasse München Starnberg EbersbergIBAN: DE33 7025 0150 0029 1291 37BIC: BYLADEM1KMSFalls sie Spendenbescheinigungen benötigen, geben Sie bitte auf dem Einzahlungsbeleg den Namen und die Anschrift des Spenders an. Vielen herzlichen Dank!

H. Weber, U. v.Hochmeister und Dr. J. Kremer