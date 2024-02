Brücke der Solidarität und Empathie: Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. dankt den Spendern

Sehr geehrte Damen und Herren, auch 2023, in diesem äußerst schwierigen Jahr, haben Sie mit Ihrer Spende wieder geholfen, eine lebendige Brücke der Solidarität und Empathie über Grenzen hinweg weiter auszubauen. Mit viel Freude stellen wir erneut fest, dass aus unserer Gemeinschaft viel Engagement und direkte Hilfe für bedürftige Mitmenschen zustande kommt.

Gemütliches Beisammensein bei der Weihnachtsfeier 2022 im Carl Wolff Altenheim in Hermannstadt

Ihre Spende für die Arbeit des Sozialwerks der Siebenbürger Sachsen kommt dort an, wo sie dringend gebraucht wird. Viele Landsleute sehen diese Hilfe auch als ein Zeichen, „nicht vergessen worden zu sein“. Das bezeugen sie immer wieder in ­bewegenden Zeilen, die uns erreichen.Dank Ihrer Unterstützung und anderer Zuwendungen aus Deutschland, Österreich, Kanada, den USA und Australien kann unser Sozialwerk Jahr für Jahr über 1600 Einzelpersonen und mehrere Projekte ­fördern. Dabei werden wir in Siebenbürgen tatkräftig von unserem zuverlässigen Partner, der „Saxonia-Stiftung“, unterstützt, der unsere große Anerkennung gilt. Gefördert wird, nach sorgfältiger Prüfung, nur wer die Hilfe dringend benötigt.Der von Ihnen gespendete Betrag gibt sowohl denen Mut und Zuversicht, die helfen, als auch jenen, die Hilfe dringend benötigen. Für Ihre Spenden danken wir Ihnen nochmals ganz herzlich auch im Namen aller, die „helfen zu helfen“.

Dr. Johann Kremer, Vorsitzender

Ute von Hochmeister-Lamm