29. August 2023

„Lebenswerk von Barbara Stamm ist die bayerisch-rumänische Freundschaft!“

In feierlichem Rahmen wurde am 2. August in der Münchner Residenz zum ersten Mal die Barbara-Stamm-Medaille verliehen. Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf betonte: „Barbara Stamm war eine herausragende Persönlichkeit – das soziale Gewissen Bayerns! Ihr unermüdlicher Einsatz und ihr beispielloses Engagement im sozialen Bereich ist Vorbild für uns alle. Ihr Lebenswerk ist die bayerisch-rumänische Freundschaft! Über Jahrzehnte hinweg hat sie verlässliche Beziehungen aufgebaut – sie war die gute Seele der Beziehung Bayerns zu Rumänien. In Gedenken an unsere ehemalige Landtagspräsidentin und zur Würdigung ihrer einzigartigen Verdienste zeichnen wir ab sofort alle zwei Jahre Persönlichkeiten aus, die sich in besonderer Weise um die bayerisch-rumänischen Beziehungen verdient gemacht haben. Ich gratuliere den vier Geehrten ganz herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung! Danke für Ihr außergewöhnliches Engagement.“

Erste Verleihung der Barbara-Stamm-Medaille, von links: Lorand Szüszner, Erika Kern, Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf, Beate Blaha und Prof. Dr. Wolfgang Schramm. Foto: StMAS/Nötel Die Barbara-Stamm-Medaille wird alle zwei Jahre an bis zu fünf Persönlichkeiten oder Personenvereinigungen verliehen. In diesem Jahr werden folgende Personen ausgezeichnet:



Schon seit den frühen neunziger Jahren ist Beate Blaha (Gauting) insbesondere für die Öffentlichkeitsarbeit eine große Stütze des Vereins „Bayerische Kinderhilfe Rumänien e. V.“. Sie initiierte auch eigene Projekte: So entstand in der rumänischen Stadt Jassy/Iaşi die Stiftung „HECUBA“. Mit Hilfe dieser Stiftung wurden eine Kinderkrippe und ein Kindergarten für sozial benachteiligte Kinder aufgebaut. Außerdem ermöglichte sie durch Spendensammlungen die Errichtung eines „Mutter-Kind-Schutzhauses“ in Jassy.



Als Helferin der ersten Stunde hat Erika Kern (Rettenberg) gemeinsam mit ihrem Ehemann Robert Kern schon im Jahr 1991 Hilfstransporte auf den Weg nach Rumänien gebracht. Schwerpunkte ihrer Arbeit waren neben dem Hilfsgütertransport der Aufbau und die Ausstattung von vier Dialysestationen, die Ausstattung von Krankenhäusern mit Instrumenten, Medikamenten und Krankenbetten, die Errichtung eines Nierenzentrums, die Beschaffung von medizinischen Geräten und voll ausgestatteten Krankenwagen sowie die Unterstützung von Kindergärten und Schulen.



Prof. Dr. Wolfgang Schramm (München) gründete 1991 mit Landtagspräsidentin a. D. Barbara Stamm den Verein „Bayerische Kinderhilfe Rumänien e. V.“, deren Vorsitzender er seitdem ist. Er unterstützte die Universitätskinderklinik in Temeswar/Timişoara beim Aufbau einer Versorgung von Kindern mit der Bluterkrankheit und Diabetes. Dazu rief er eine Kooperationspartnerschaft mit dem Klinikum der Universität München (LMU) ins Leben, die bis heute besteht. Er war am Aufbau und Betrieb des „Zentrums für Kinder mit der Bluterkrankheit und Diabetes“ in Busiasch/Buziaş und der Weiterentwicklung des „Zentrums für die Rehabilitation von Menschen mit schwersten Behinderungen“ in Păstrăveni beteiligt.



