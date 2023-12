Die Zeit der Ballzauberer ist vorbei

Hundert Jahre Handball im Banat / Geschichte der Sportart Nummer eins der Deutschen erschienen / Siebenbürger Sachsen als Entwicklungshelfer

Auf der Titelseite der Handball-Geschichte: Hatzfelder Házená-Mannschaft 1922 nach einem Turnier in Temeswar.

Wussten Sie, dass der Handball im Banat 100 Jahre alt geworden ist und sich im Gleichschritt mit der Sportart in Siebenbürgen entwickelt hat? Während in Siebenbürgen alles mit dem Großfeld-Handball begonnen hat, haben im Banat Frauen Házená, die tschechische Art des Kleinfeld-Handballs, praktiziert. Házená ist zuerst in Hatzfeld und Temeswar gespielt worden. Wie der Handball ins Banat gelangt ist und sich zum Sport der Banater Deutschen schlechthin entwickelt hat, beantworten Johann Steiner und Werner Gilde in ihrer Geschichte des Banater Handballs.In 70 Beiträgen bringen die beiden Herausgeber gemeinsam mit 23 Autoren dem Leser die Sportart Nummer eins der Banater Deutschen näher. Diese Geschichte ist eng verwoben mit Siebenbürgen und seinen Handballern. Schon vor dem Krieg treten Siebenbürger Schüler-Mannschaften als Gegner von Banater Teams in Temeswar und anderen Städten an. Nach dem Krieg leisten Spieler und Trainer aus Siebenbürgen Entwicklungshilfe im Banat. Georg Gunesch kommt als Spielertrainer 1947 zur neugegründeten Poli Temeswar. Später stoßen mit Waldemar Zawadzki und Erhard Bonfert zwei weitere Landsleute zu ihm. Sein Mediascher Mannschaftskamerad Walther Maiterth spielt für ebenfalls Ştiinţa/Poli und wird mit der Frauen-Mannschaft des Klubs 1953 rumänischer Meister. Roland Gunnesch aus Denndorf ist der bisher wertvollste und erfolgreichste Spieler der Temeswarer Poli. Zum 75. Geburtstag des Klubs 2022 durfte er die Geburtstagstorte anschneiden. Paul Petri und Reinhard Gottschling haben den ASK Reschitza verstärkt.Der Leser erfährt auch, dass die Brüder Hans und Peter Hudetz sowie Georg Hromadka das Handball-Regelwerk nach Reschitza gebracht haben. Die Brüder Hudetz nach dem Schulabschluss aus Siebenbürgen und Hromadka aus Berlin, wo er ab 1929 ein Volontariat bei einer Zeitung absolviert und den Grundstein für seine Journalisten-Laufbahn gelegt hatte.Ferner ist zu lesen, warum dem aus Lugosch stammenden rumänischen Handball-Papst Johnny Kunst der Olympische Orden in Gold verliehen wurde, seit 1975 die höchste Auszeichnung des Internationalen Olympischen Komitees und die höchste Sportauszeichnung überhaupt. Vor dem Krieg hat Carl Schelenz, der Vater des Handballs, seine Sportart während eines Aufenthalts in Lugosch bekanntgemacht. Sein Wirken in Siebenbürgen ist schon bekannt. Neu für die meisten Handball-Liebhaber dürfte auch sein, dass der aus Triebswetter im Banat stammende Ovidiu Becea zum Schiedsrichter-Beobachter Nummer eins im Deutschen Handball-Bund (DHB) aufgestiegen ist.Berichte und Geschichten über die ersten Dorfmannschaften im rumänischen Oberhaus, über die Temeswarer Spitzenmannschaften Uni, Poli und Tehnometal, die Reschitzaer und die Lugoscher Teams gehören ebenfalls dazu. Ferner wird der Handball-Betrieb in den Banater Dörfern vorgestellt. Dazwischen stehen Porträts von Banater Handball-Größen wie Hans Moser, Josef Jakob, Hansi Schmidt, Michael Redl, Roland Gunnesch, Werner Stöckl, Christine Metzenrath-Petrovici, Hilda Hrivnak, Roswitha Neurohr-Fuchs, Anni Nemetz-Schauberger, Hermine Posmor-Kitza und den aus Siebenbürgen stammenden Edeltraut Franz-Sauer und Gerlinde Reip.Behandelt wird auch die Geschichte des Pipatsch-Pokal-Turniers, das sich zu einer wahren Banater Meisterschaft entwickelt hatte. Trainer, Schiedsrichter, Sportschule und Betriebsmannschaften sind auch thematisiert. Vorgestellt wird auch Franz Spier aus dem Banater Rekasch, den der zweifache Weltmeister und spätere Präsident des Rumänischen Handball-Verbandes Cristian Gaţu als besten Handball-Trainer einschätzt, den Rumänien je hervorgebracht hat.Die Beiträge des 440 Seiten starken Buchs sind mit mehr als 270 Fotos illustriert. Bestellt werden kann es unter johannsteiner[ät]yahoo.de oder telefonisch unter (0175) 6094431, Preis: 38 Euro (darin enthalten sind 5 Euro Versandkosten).