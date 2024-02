Festzelt und siebenbürgisches Dorf

Die Vorbereitungen für den Heimattag in Dinkelsbühl 2024 laufen bereits in den unterschiedlichen Bereichen intensiv. Auch die Verantwortlichen für das Festzelt auf dem Schießwasen, Ingwelde Juchum und Erhard Bartesch, erwarten wieder drei besondere Tage mit Musik, Tanzen, Spaß und Geselligkeit, wenn Familie und Freunde sich treffen. Unterstützt werden sie erneut von Margot Wagner.

Stimmungsvolle musikalische Eröffnung des Heimattages 2022 im Festzelt auf dem Schießwasen in Dinkelsbühl. Foto: Jürgen Kotsch

Für Essen und Getränke sind wie in den vergangenen Jahren die bewährten Anbieter mit Kuchen, Baumstriezel, Langosch und Mici mit dabei. Die kleinen Gäste können sich ebenfalls freuen: Am Pfingstsonntag werden zwei Hüpfburgen aufgebaut und ab etwa 15.00 Uhr werden für die Kinder Basteln, Malen und Glitzer-Tattoos angeboten. Um sich ein besseres Meinungsbild über die musikalischen Wünsche der Festzeltgäste machen zu können, gab es vor einigen Wochen zwei Umfragen. Dabei konnte gewählt werden, ob bekanntere Schlager-Stars jedes Jahr im Festzelt auftreten sollten. Es konnten auch Vorschläge zu Künstlern und siebenbürgischen Bands eingebracht werden. Diese Vorschläge sind in die Entscheidung, welche Bands in diesem Jahr im Festzelt auftreten, mit eingeflossen. Da es aber nur drei zu füllende Tage gibt, können leider nicht alle in der Umfrage vorgeschlagenen Bands auftreten. Die Abende des diesjährigen Heimattages in Dinkelsbühl werden musikalisch von folgenden Musikbands gestaltet: Am Freitag, dem 17. Mai, spielt die „Nova“-Band – Gastauftritt: „SUNRISE“; am Samstag tritt die „Combo“-Band auf, am Sonntag die „Akustik-3“-Band.Lasst uns den Heimattag zu einem besonderen Erlebnis machen!

IJ