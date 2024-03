Heimattag 2024: Fußball- und Hallen-Volleyballturnier in Dinkelsbühl 2024

Fußballturnier

Die traditionelle „Siebenbürgische Fußballmeisterschaft“ des Heimattages findet am Pfingstsamstag, dem 18. Mai, statt. Der Austragungsort des Fußballturniers findet, wie auch die Jahre zuvor, auf dem Sportgelände des TSV Dinkelsbühl statt. Da das Turnier unter dem Banner der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) steht, animieren wir vor allem auch Jugendmannschaften im Alter von 10 bis 16 Jahren, in Dinkelsbühl mitzumachen. Jugendmannschaften spielen beitragsfrei.Die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften wird auf maximal 16 Teams begrenzt. Anmeldungen erfolgen über unser Webseiten-Formular. Der früheste mögliche Anmeldetermin beginnt mit Veröffentlichung dieses Aufrufs! Mannschaften, die sich bereits vor Veröffentlichung dieses Artikels gemeldet haben, müssen sich erneut über unsere Webseite www.sjd-siebenbuerger.de anmelden.Mannschaftsnamen sind Name, Adresse, Telefon und E-Mail-Adresse des Betreuers anzugeben. Ebenfalls ist das Startgeld bis zum 1. Mai in Höhe von 210 Euro auf folgendes Konto zu überweisen: Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD), IBAN: DE10 7025 0150 0029 4205 51, BIC: BYLADEM1KMS (Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg)Die Anmeldung wird erst mit dem Eingang der Überweisung wirksam und entscheidet somit über die Teilnahme am Turnier. Im Verwendungszweck der Überweisung bitte auch den Namen des Ansprechpartners und der Mannschaft angeben. Da das Fußballturnier im Sinne des Heimattages ausgetragen wird, wäre es begrüßenswert, wenn jede Mannschaft mehrheitlich mit Siebenbürger Sachsen aufgestellt wird. Der genaue Ablauf des Turniertages wird den Teilnehmern rechtzeitig nach Anmeldeschluss mitgeteilt.Der Anmeldeschluss ist am 1. Mai. Mit den Abzeichen (pro Mannschaft elf Stück) können die Veranstaltungen während des Heimattages besucht werden. Des Weiteren wird für das Fußballturnier selbst, Unterstützung beim Aufbau und Ablauf gesucht. Für jeden, der an diesem Tag unterstützt, ist der Eintritt auf den Zeltplatz für das gesamte Wochenende kostenfrei. Die Anzahl ist auf vier Leute begrenzt. Helfer können nicht am Fußballturnier teilnehmen. Anmeldung unter: https://sjd-siebenbuerger.de/veranstaltungen/heimattag/fussballturnier-am-heimattag/anmeldung-sjd-cup/

Patrick Brusch, Sportreferent der SJD

Einladung zum Hallen-Volleyballturnier in Dinkelsbühl

Eine erfreuliche Nachricht für alle Volleyball-Begeisterten: Anlässlich des Heimattages 2024 lädt die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) wieder zum Hallenvolleyballturnier ein. Das Turnier findet am Pfingstsamstag, den 18. Mai, in der Dreifach-Turnhalle des TSV Dinkelsbühl statt. Auch dieses Jahr wartet auf den Sieger der Wanderpokal. Teilnehmen können alle Hobbymannschaften, bestehend aus fünf Feldspielern (darunter mindestens zwei weibliche Spielerinnen) und beliebig vielen Auswechselspielern, deren Anzahl bei der Anmeldung ebenfalls anzugeben ist. Du hast keine Hobbymannschaft, aber willst auch am Volleyballturnier teilnehmen? Dann kannst du dich trotzdem anmelden. Es wird auch dieses Jahr eine SJD-Mannschaft geben. Zudem möchten wir im Besonderen bei Interesse alle Kinder aufrufen sich für das Turnier anzumelden, da wir bei genug Anmeldungen versuche wollen ein kleines Kinderturnier stattfinden zu lassen. Für die Anmeldung erforderliche Angaben sind der Mannschaftsname, Namen der Spieler, sowie die Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse eines Ansprechpartners. Bei Fragen könnt ihr euch gern per Mail melden an volleyball[ät]sjd-siebenbuerger.de.Das Startgeld beträgt je tatsächlichem Spieler: SJD/Verbands-Mitglieder: 21 Euro, Nicht-Mitglieder: 25 Euro. Darin sind bereits die Kosten für das Festabzeichen enthalten, dessen Erwerb für die Teilnahme an allen übrigen Veranstaltungen im Rahmen des Heimattages notwendig ist.Anmeldungen sind bis zum 1. Mai möglich über unsere Website: https://sjd-siebenbuerger.de/veranstaltungen/heimattag/volleyballturnier-am-heimattag/anmeldung-volleyballturnier/ Bitte das Startgeld bis spätestens zum 1. Mai auf folgendes Bankkonto überweisen: Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD), IBAN: DE10 7025 0150 0029 4205 51, BIC: BYLADEM1KMS, Kreissparkasse München-Starnberg Im Verwendungszweck ist neben der Bezeichnung „SJD-Volleyballturnier 2024“ auch der Mannschaftsname anzugeben. Bitte beachtet, dass eure Anmeldung erst mit dem Zahlungseingang wirksam wird. Der genaue Turnierablauf wird den Teilnehmern gesondert übersandt. Ferner weisen wir euch darauf hin, dass die Teilnahme auf eigene Gefahr erfolgt.

