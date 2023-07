Siebenbürger Sachse rasiert Jogi Löw Glatze: TV-Interview über spannende Sportgeschichten

Mittelfeldspieler Gerhard Poschner, der als Fünfjähriger mit seiner Familie aus Mettersdorf nach Bietigheim-Bissingen ausgewandert ist, rasiert 1997 VfB-Trainer Jogi Löw eine Glatze. Foto: Pressefoto Baumann

Moderator Octavian Stăncioiu (rechts) im Fernsehstudio mit Helmut Heimann Foto: TeleUniversitatea

Das Interview führte Moderator Octavian Stăncioiu. Der aus Großjetscha im Banat stammende Heimann spricht darin über seinen journalistischen Werdegang, der 1984 bei der Neuen Banater Zeitung (NBZ) in Temeswar begann und ihn nach der Auswanderung zu BILD führte, als bisher einziger rumäniendeutscher Journalist in der Geschichte der größten Zeitung Europas, für die er mehr als 22 Jahre lang als festangestellter Sportredakteur gearbeitet hat.Helmut Heimann erzählt im Interview Erlebnisse und Anekdoten aus seiner fast 40-jährigen journalistischen Tätigkeit, wie er in Semlak (Kreis Arad) die Oma des legendären Steaua-Torhüters Helmut Duckadam nach dem Europapokalsieg 1986 in Sevilla besuchte, wo Duckadam mit vier gehaltenen Elfmetern in die Fußballgeschichte eingegangen ist. Die Oma hat ihn nach der Scheidung der Eltern großgezogen und berichtete, wie sie das Finale im Fernsehen erlebt hat.Heimann schildert, wie er die rumänischen Fußballstars Gheorghe Hagi sowie Miodrag Belodedici und den späteren deutschen Weltmeister Thomas Berthold in Rumänien interviewt hat, die kommunistische Zensur austrickste, indem er – in Rumänien lebend – regimekritische Artikel im Westen unter seinem richtigen Namen veröffentlichte und Glück hatte, dass der Geheimdienst Securitate dies nicht entdeckte, wie er seinen ersten Meistertitel als Sportjournalist 1992 mit dem VfB Stuttgart am letzten Bundesligaspieltag erlebt hat, von seiner Begegnung mit dem späteren FIFA-Präsidenten Sepp Blatter am Stammsitz des Fußball-Weltverbandes in Zürich und wie er dabei war, als VfB-Trainer Jogi Löw, später Weltmeister mit Deutschland, nach seinem ersten Titelgewinn 1997 wegen einer Wette im Stuttgarter Rathaus von dem in Mettersdorf bei Bistritz geborenen Mittelfeldspieler Gerhard Poschner eine Glatze rasiert bekommen hat.Gesprochen wird über Heimanns Buch „Tarzan, Puskás, Hansi Müller. Stelldichein donauschwäbischer Spitzensportler“, das seinerzeit auch in der Siebenbürgischen Zeitung vorgestellt wurde (siehe SbZ Online vom 21. Mai 2002 ). Das erste donauschwäbische Sportbuch enthält neben anderen das Porträt „Ohne Roli keine Poli“ des in Denndorf bei Schäßburg geborenen Handballers Roland Gunnesch, der seine gesamte sportliche Laufbahn bei Poli Temeswar bestritten hat, weshalb er von den Banater Schwaben „adoptiert“ und mit Rumänien zweimal Weltmeister wurde sowie Bronze und Silber bei Olympischen Spielen gewann.Das zweistündige Interview wurde in sechs Folgen zu je zwanzig Minuten innerhalb der Sendung „Istoria fotbalului“ (Geschichte des Fußballs) ausgestrahlt. Sie ist vom Nationalen Rat für Audiovisuelle Medien (CNA) als Bildungsfernsehen eingestuft worden. „Es war ein langgehegter Wunsch von mir, Helmut Heimann zu interviewen. Der Erfolg bei den Einschaltquoten hat mich bestätigt. Es gab zahlreiche Reaktionen von Zuschauern, darunter solche, die ihn noch aus seiner Zeit bei der NBZ kennen“, sagte Stăncioiu.Um die sechs Folgen des Interviews in rumänischer Sprache zu sehen, muss auf YouTube der Suchbegriff „Istoria fotbalului Helmut Heimann“ eingegeben oder weiter unten auf die jeweiligen Links geklickt werden.