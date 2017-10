1 • Karin Decker-That schrieb am 14.10.2017, 08:28 Uhr:

Gewiss ist dieser Hartmut Koschyk ein „Stern Rumäniens“! – Als sich der ResRO-Vorstand bei seinem Büro mit der Bitte meldete, vom 20.-22. April 2016 in Goslar / Kloster Wöltingerode an der 19. Sitzung der von ihm geleiteten „Deutsch-Rumänischen Regierungskommission für Angelegenheiten der deutschen Minderheit in Rumänien“ teilnehmen zu dürfen, löste dies eine panikartige Stimmung unter seinen Mitarbeitern aus. Informationen über die systematische Verhinderung der Restitution während des Kommunismus konfiszierter Immobilien will Herr Koschyk nicht aus erster Hand erhalten, sondern schön gefiltert – durch die Herren Dr. Bernd Fabritius, Peter Dietmar Leber, und andere „Ratgeber“.