Hartmut Koschyk mit dem „Stern Rumäniens“ gewürdigt

Hartmut Koschyk, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten und langjähriger Bundestagsabgeordneter, wurde für seinen Einsatz um die deutsch-rumänischen Beziehungen mit dem Nationalorden „Stern Rumäniens“ im Range eines Offiziers geehrt. Die Ordensverleihung nahm Botschafter Emil Hurezeanu am 28. September in der rumänischen Botschaft in Berlin vor.

Hartmut Koschyk (Mitte) wurde mit dem „Stern Rumäniens“ geehrt, auf dem Bild mit dem Vorsitzenden des Landesforums Dr. Paul Jürgen Porr (rechts) und Geschäftsführer Benjamin Józsa. Foto: BMI

In dem von Präsident Klaus Johannis unterzeichneten Dekret heißt es, dass Koschyk „für den entscheidenden Beitrag zu der Konsolidierung der rumänisch-deutschen Beziehungen auf unterschiedlichen Ebenen und für den konstruktiven Ansatz angesichts der Erhaltung der linguistischen und kulturellen Identität der deutschen Minderheit in Rumänien“ geehrt werde. In seiner Laudatio verwies Botschafter Hurezeanu auf die Verdienste, die sich Koschyk u.a. als Aussiedlerbeauftragter, Vorsitzender der Deutsch-Rumänischen Regierungskommission für die Angelegenheiten der deutschen Minderheit, langjähriger Bayreuther Bundestagsabgeordneter sowie als Ratsvorsitzender der Stiftung „Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland“ erworben habe. Diese Stiftung fördert u.a. die Sanierung des Pfarrhauses in Wurmloch, das nach Fertigstellung als Begegnungsstätte der deutschen Minderheit in der Region dienen soll.In seiner Dankesrede betonte Koschyk u.a. die Bedeutung der deutschen Minderheit in Rumänien und der Deutschen aus Rumänien, die heute in großer Zahl in Deutschland leben, für die deutsch-rumänische Freundschaft. Koschyk will sich auch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt „für eine gute Entwicklung der Beziehungen unserer beiden Länder einsetzen“.

sb