Kommentare zum Artikel

Hallo ihr vier Musketiere von siebenbuergeR.de ;-))



das Wochenende Anfang Dezember 2017 mit Euch war super. Nach dem Motto "Arbeit ist Arbeit, Schnaps ist Schnaps", wurde Infotainment vom feinsten geboten. Zuerst fundierte und gut nachvollziehbare Vorträge, danach gemeinschaftsbildender "Chief" wie in Siebenbürgen bzw. bei den Siebenbürger Sachsen üblich.

Ihr seid ein tolles Team, wünsche euch die Gesundheit und viel Kraft, damit ihr in gleicher Besetzung noch jahrzehntelang für unsere Gemeinschaft arbeiten könnt!



Net lot ich - "Ihr sollt Euch nicht lassen"!!!



Grüße Johann

