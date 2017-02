Mediascher Regionaltreffen in Nordrhein-Westfalen

Die Mediascher in Nordrhein-Westfalen trafen sich am 21. Januar 2017 erneut im Restaurant „Transilvania“ in Gelsenkirchen, diesmal zu einem gemütlichen Abendessen mit traditionellem Sauerkraut. Der stellvertretende Vorsitzende der Heimatgemeinschaft (HG) Mediasch, Ortwin Rill, begrüßte alle Gäste und bedankte sich bei allen Anwesenden, insbesondere bei den Gästen, die zum ersten Mal dabei waren.

Die Mediascher in Nordrhein-Westfalen fanden sich zu einem regionalen Treffen in Gelsenkirchen ein. Foto: Clarissa Rill

Herzlich begrüßt wurde auch Helmut Albrecht Roth als Vorstandsmitglied der HG Mediasch. Anschließend wurden die Teilnehmer über aktuelle Themen informiert. Ein zentraler Punkt war dabei die Sorge des Vorstands bezüglich des hohen Durchschnittsalters der Mitglieder; es liegt zurzeit bei 69 Jahren mit negativer Tendenz, also steigend. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde das regionale Projekt NRW vorgestellt. Kernpunkt dieses Vorhabens ist eine Partnerschaft der regionalen Gruppe mit der Kreisgruppe Köln des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Neben den jährlichen Treffen der Mediascher in Dinkelsbühl oder Mediasch können in Köln Aktionen und Veranstaltungen in kürzeren Intervallen stattfinden.Was spricht für Köln? Die Kreisgruppe hat ein Vereinsheim mit einem großen Garten, das über die Autobahn A1 und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar ist. Unsere Mitglieder in Nordrhein-Westfalen erreichen das Vereinsheim mit dem Auto in einer oder höchstens zwei Stunden.Die Tanzgruppe, geleitet von Rainer Lehni, Vorsitzender der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, bietet die Möglichkeit traditionelle Tänze zu erlernen und ist ein Anlaufpunkt für Jung und Alt. Manfred Michael Seiler, der Mediascher „Dragon of Transylvania“, engagiert sich mit seiner Jugendband für den Erhalt der Kultur Siebenbürgens. Köln ist eine weltoffene Stadt mit Charme und Flair. Das Vereinsheim könnte ein Anlaufpunkt, ein „zusätzliches Zuhause“ der Mediascher auf regionaler Ebene werden.Beispielhaft für Veranstaltungen wurden ein Grillfest, ein Herbstball oder eine Karnevalsfeier genannt. Auch altersgerechte Aktionen, insbesondere für Jugendliche, finden ihren Platz. Die Erfolge werden den Unterschied zwischen Theorie und Praxis zeigen, die Mitwirkung und das Engagement werden darüber entscheiden, ob dieses Modell beispielhaft für andere regionale Mediascher Schwerpunkte etwa in Heilbronn, München oder Nürnberg sein kann. Der Vorstand unterstützt dieses Pilotprojekt in der Hoffnung auf eine positive Entwicklung und Förderung der Mediascher Gemeinschaft.Zum Schluss wurde auf das Mediascher Treffen im August 2017 hingewiesen, verbunden mit dem Aufruf, zahlreich in Mediasch die Feierlichkeiten zum 750-jährigen Jubiläum zu begehen. Das wird eine große Veranstaltung, das Zusammengehörigkeitsgefühl wird nachhaltig gestärkt und die Verbundenheit mit der Heimatstadt erhalten. Der Abend fand einen harmonischen Ausklang.

Ortwin Rill