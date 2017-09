14. September 2017 Druckansicht | Empfehlen

Einladung zum Gottesdienst in Brenndorf und Regionaltreffen in München

Die südlichen Außenwände der evangelischen Kirche in Brenndorf werden zurzeit mit Eigenmitteln der Kirchengemeinde Brenndorf und der „Dorfgemeinschaft der Brenndörfer“ sowie dank einer Förderung der Bundesbeauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien renoviert. Zum Abschluss der Bauarbeiten findet am 1. Oktober um 10.00 Uhr ein Festgottesdienst in der Kirche in Brenndorf statt, wobei gemeinsam mit den Petersbergern auch des 500-jährigen Reformationsjubiläums gedacht wird.

Es predigt Synodalsenior Daniel enatý (Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder). Die Liturgie hält Dr. Peter Klein, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinden Petersberg und Brenndorf. Anschließend wird zum Festessen und gemütlichen Beisammensein auf den Pfarrhof eingeladen. Für die Planung bitten wir um Anmeldung bis zum 20. September beim Pfarramt Petersberg – Brenndorf, Telefon: (00 40-268) 360550, E-Mail: petersberg [ät] evang.ro.



Zu einem Regionaltreffen der ""Dorfgemeinschaft der Brenndörfer" (HOG Brenndorf) laden wir für den 7. Oktober, 12.00 Uhr, in die Gaststätte des Hauses des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, in München ein. Mittag- und Abendessen, Kuchen und Getränke können bei der Wirtin und Organisatorin Annerose Kloos bestellt werden. Die Blaskapelle Brenndorf sorgt für Tanzmusik. Für die Kinder bieten wir ein attraktives Programm mit Spielen, Basteln, Singen. Bitte um Anmeldung bis zum 30. September bei Annerose Kloos, Telefon: (089) 96198294, E-Mail: annekloos [ät] web.de.

Siegbert Bruss

