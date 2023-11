12. November 2023

9. Nadescher Treffen am 9. 9.

Unter dem Motto „Heimat verbindet“ traf sich die Nadescher Heimatortsgemeinschaft am 9. September nach sechs Jahren Pause zu einem lang ersehnten Wiedersehen in Nürnberg. Nach dem Gottesdienst in der Nikodemuskirche, wo Pfarrer Städter in seiner Predigt unter anderem auf die Standhaftigkeit der Siebenbürger Sachsen im Wandel der kirchlichen Ereignisse über die Jahrhunderte hinweg („Mer wallen bleiwen, wat mer senj … Gott helf äas einst uch ängden …“), hinwies, begaben sich die Anwesenden zum Mittagessen in die Eventhalle „Gartenstadt“ in Nürnberg. Der Gottesdienst wurde vom Posaunenchor der HOG Nadesch unter der Leitung von Hans Barth musikalisch untermalt. An der Orgel spielte in gewohnter Weise auch Hans Barth.

Vorstand der HOG Nadesch, von links: Horst Kloos, Doris Salomon, Klaudia Binder-Nutiu, Heidrun Schorscher, Malvine Ludwig, Heinrich Schorscher. Foto: privat Der kulturelle Teil des Treffens begann nach einem gemütlichen Mittagessen mit dem Aufmarsch der Trachtenträger. Dazu spielten die Adjuvanten der HOG Nadesch unter der Leitung von Hans Barth. Die Moderatorin Malvine Ludwig begrüßte die Nadescher und ihre Ehrengäste Hans Werner Henning, Stadtrat in Nürnberg und Ehrenvorsitzender der HOG Nadesch, Annette Folkendt, Vorsitzende des Kreisverbandes Nürnberg der Siebenbürger Sachsen, Wilhelm Paul, 1. Vorsitzender der HOG Großalisch und Wahlleiter, und den 1. Vorsitzenden der HOG Zuckmantel, Dietmar Wagner. Die lobenden und geistreichen Grußworte der Ehrengäste wurden von dankendem Beifall belohnt. Anschließend trat die Trachtentanzgruppe Nadesch e. V. unter der Leitung von Hans Werner Henning und Erna Roth (Choreographieleitung: Jessica Roth und Alexandra Wolff) mit zwei Tänzen und einer Zugabe auf. Nach einem musikalischen Auftritt der Nadescher Adjuvanten mit deutscher und böhmischer Volksmusik fand die Wahl des neuen Vorstandes der HOG Nadesch statt. Ein Mitglied trat aus dem Vorstand aus, drei neue Mitglieder nahmen die Wahl in den neuen Vorstand an. Der neue Vorstand der HOG Nadesch ist wie folgt aufgestellt: 1. Vorsitzender: Heinrich Schorscher, 2. Vorsitzende: Malvine Ludwig, Kassenwartin: Heidrun Schorscher und weitere vier Mitglieder: Horst Kloos, Klaudia Binder-Nutiu, Doris Salomon und Rolf Donath. Mit Musik, gespielt von den Nadescher Adjuvanten, Tanz und vielen netten Begegnungen und Gesprächen feierten die Nadescher ihr Heimattreffen weiter bis 20.00 Uhr, als die Band „Harmonie“ den Ball eröffnete. Inzwischen waren viele junge Leute dazugekommen, die gute Stimmung hielt bis tief in die Nacht an.



Der Vorstand der HOG Nadesch bedankt sich bei den Nadescher Landsleuten für die Wahl und das entgegengebrachte Vertrauen sowie bei dem Wahlleiter Willi Paul für die korrekte und kompetente Durchführung der Wahl. Ein herzlicher Dank geht auch an die Ehrengäste für die netten Grußworte und die Freunde der Nadescher, die mit uns gefeiert haben, und nicht zuletzt auch an die Adjuvanten, die Trachtentanzgruppe und an alle, die bei der Organisation und Gestaltung dieses Treffens mitgeholfen haben. Gott möge uns Kraft geben, dass wir diese Tradition auch weiterhin erhalten können. Im Namen des Vorstandes der HOG Nadesch Malvine Ludwig

