19. Januar 2024

Altnachbarvater der HOG Weidenbach Hans Klees gestorben

Hans Klees, ehemaliger Nachbarvater der HOG Weidenbach (1991-2000) und früheres Vorstandsmitglied der Kreisgruppe München, ist am 18. Dezember 2023, kurz nach seinem 93. Geburtstag, im Krankenhaus in Dachau gestorben. Die Beerdigung findet am 23. Januar 2024, 12.45 Uhr auf dem Neuen Südfriedhof, Hochäckerstr. 90, in München-Altperlach statt.

Hans Klees (1930-2023) Hans Klees wurde am 13. Dezember 1930 in Brenndorf geboren. Mit seiner Ehefrau Martha geb. Schmidts, die er 1954 geheiratet hatte, und seinem Sohn lebte er viele Jahre in Weidenbach und entwickelte eine besondere Beziehung zu dieser Burzenländer Gemeinde. Das erklärt auch seinen ehrenamtlichen Einsatz als Nachbarvater der HOG Weidenbach (1991-2000). Ein großer Erfolg war das Heimatbuch „Weidenbach“, das 1999 nach jahrelanger Arbeit unter seiner Regie erschien.



Zudem engagierte sich Hans Klees als Vorstandsmitglied der Kreisgruppe München des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und des Kreisverbandes München des Bundes der Vertriebenen. Für seine Verdienste um die Gemeinschaft zeichnete ihn der Verband der Siebenbürger Sachsen am 11. Oktober 1998 mit dem Silbernen Ehrenwappen aus.

