Der 70. Geburtstag – Dinner for All in Dinkelsbühl

Liebe Landsleute, liebe HOG-ler, zunächst möchten wir allen, die zum Gelingen der zweifellos schönen Feier zum 70. Jubiläum des Verbands der Siebenbürger Sachsen, dem Heimattag 2019 in Dinkelsbühl, beigetragen haben, unseren herzlichen Dank und unsere Anerkennung aussprechen.

HOG Burgberg erstmals beim Festumzug des Heimattages. Foto: Johann Schuster

Beim Trachtenumzug stellten die Heimatortsgemeinschaften mit 60% die Mehrheit der teilnehmenden Gruppen und zeigten neben viel Freude auch manch kreativen Beitrag und sogar einige echte Brautpaare. Darauf können wir stolz sein und müssen uns bemühen, das in der Zukunft noch zu überbieten.Wenn man einen hohen Geburtstag feiert, fühlt man sich vielleicht an jenen alljährlich mehrfach wiederholten und geradezu legendären Silvestersketch „Dinner for One“ (Der 90. Geburtstag) erinnert. Auf die obligatorische Frage „Gleiches Vorgehen wie im vergangenen Jahr?“ können wir mit Fug und Recht antworten: „In vielfach bewährten Details ähnlich und dennoch ganz anders und wahrscheinlich besser!“Der Heimattag 2019 war ein kunterbuntes Miteinander und Füreinander, für jeden etwas – eben ein „Dinner for All“. Man kam nie in Versuchung, sich zu langweilen, sondern hatte fast immer die Qual der Wahl zwischen mehreren gleichzeitigen Veranstaltungen. Das Wichtigste aber sind und bleiben die Begegnungen, das freudige Wiedersehen mit Freunden, Nachbarn, Verwandten, Landsleuten; in der Gemeinschaft fühlt man sich immer pudelwohl.Was war diesmal anders? Die Organisatoren, die Mehrzahl der Ehrengäste, das Motto, das stilvoll gestaltete Abzeichen, die Themen der Reden und Vorträge, das Wetter, die Treffpunkte und die Marschrichtung beim Trachtenumzug, das neue Parkhaus an der Ellwanger Straße, die Sieger der Sportturniere und vieles mehr.Die obligaten Stolperer über den Kopf des Tigerfells gab es vielleicht auch beim Heimattag. Sie sind aber kaum aufgefallen oder wurden einerseits gekonnt überspielt und andererseits großzügig übersehen. Noch einen erkennbaren Unterschied gab es: Der erwähnte Silvesterspaß wird nur in Schwarz-Weiß gesendet, wogegen der Heimattag 2019 nicht nur Blau-Rot, sondern wirklich ganz bunt war.Daher wünschen wir uns allen noch viele schöne, freudige, anregende und bunte Heimattage, der Jubilarin alles Gute und den Veranstaltern und Beitragenden herzlichen Dank vom Vorstand des HOG-Verbands