Der Trachtenumzug in Daten

Beim Trachtenumzug des 69. Heimattages der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl wurden am Pfingstsonntag, dem 9. Juni 2019, erstmals über 110 Gruppen verzeichnet, nämlich 115. Letzte Spitze war 2015 mit 109 Gruppen, 2018 waren es 108 Gruppen.

Drei beispielhafte Generationen - Kleinscheuernerinnen aus der Kreisgruppe Heidenheim beim Festumzug in Dinkelsbühl. Foto: Volker Plattner

Auch die Ältesten zeigen ihre wunderschöne Festtracht – Kleinscheuernerinnen aus der Kreisgruppe Heidenheim. Foto: George Dumitriu

Angemeldet waren 3.120 Trachtenträger, effektiv nahmen weit über 3.200 Personen am Festumzug teil.Es gabBlock Gastgruppen• Sächsische Tanzgruppe ZeidenBlock Burzenland• Zeidner Blaskapelle mit Fränkisch Blech• Heimatgemeinschaft der Kronstädter in DeutschlandBlock Weinland• Heimatortsgemeinschaft Mortesdorf• Heimatgemeinschaft der Deutschen aus Tobsdorf e.V.Block Hermannstädter Gegend• Altmühltaler-Böhmische Blaskapelle• Heimatortsgemeinschaft Burgberg• Trachtengruppe RothbergBlock Harbachtal• Trachtengruppe Gürteln• Heimatortsgemeinschaft Holzmengen e.V.• Heimatortsgemeinschaft ZiedBlock Bayern• Nürnberger MusikantenBlock Baden-Württemberg• Siebenbürger Musikanten Heidenheimwaren die Sächsische Tanzgruppe Zeiden und die Siebenbürger Jugend Traun.Diehatte die Kreisgruppe Heidenheim mit etwa 110 Trachtenträgern.• Vier echte Brautpaare in den Heimatortsgemeinschaften Malmkrog, Mergeln und Rätsch sowie in der Kreisgruppe Heidenheim;• drei weitere Brautpaare in den Heimatortsgemeinschaften Bulkesch, Gür­teln und Weingartskirchen.• Heimatortsgemeinschaft Frauendorf – Blumenfest.• Heimatortsgemeinschaft Bulkesch – Pfingstbrauch: Die Gemeinde bringt dem Pfarrer den „Ehrenpreis“.

Ines Wenzel