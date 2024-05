Freudiges Baaßner Wiedersehen

Liebe Baaßner/innen, liebe Freunde unserer Gemeinschaft, am 13. April fand unser 19. Baaßner Heimattreffen im Schrannensaal in Dinkelsbühl statt. Ihr seid zahlreich unserer Einladung gefolgt und so war es ein freudiges Wiedersehen mit vielen Bekannten und lieben Menschen aus Baaßen und Wölz.

Ehrungen beim Baaßner Treffen, von links nach rechts: Johann Herberth, Katharina Binder, Christel Hermann (Vorsitzende), Maria Zwygart-Gotterbarm, Michael Hermann und Pfarrer Hans Ehrlich. Foto: Johanna Hermann

Vorstand der HOG Baaßen nach dem Kassenwartwechsel, von links nach rechts, hinten: Hans Jürgen Sifft, stellvertretender Vorsitzender, Christel Hermann, Vorsitzende, Leo Bolinth, Albert Bolinth und Karl-Heinz Dendörfer, Beisitzer, Bernhard Dendörfer, neuer Kassenwart; vorne: Astrid Binder, ehemalige Kassenwartin, jetzt Beisitzerin, Elvine Mathes, Beisitzerin, Bianka Kinn, Schriftführerin. Foto: Michael Mathes

Den feierlichen Auftakt übernahm die Baaßner Blaskapelle unter der Leitung von Arthur Bolinth und Erwin Arz. Anschließend wurde der andächtige Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche von Pfarrer Hans Ehrlich abgehalten. Die musikalische Begleitung wurde von Grete Csibi (geborene Chrestel) übernommen. Die Konfirmanden aus den Geburtsjahren 1958 und 1959 wurden feierlich eingesegnet und es wurde der Verstorbenen der letzten zwei Jahre gedacht, die ins Gebet eingeschlossen wurden.Gegen 14.30 Uhr strömten dann immer mehr Gäste und Besucher in den Schrannensaal. Als Ehrengäste waren diesmal sogar unsere Freunde und Cateringfamilie aus Baaßen, Elena und Dionice Bozdoc, dabei. Der amtierende Bürgermeister aus Baaßen, Lucian Gligor Scumpu, und seine Frau Maria waren ebenfalls aus Siebenbürgen zu unserem Heimattreffen angereist. Nun konnte man sich der Wiedersehensfreude hingeben und bei Kaffee, Kuchen und den Klängen der Blasmusik viel erzählen.Die offizielle Begrüßung der HOG-Vorsitzenden Christel Hermann erfolgte um 16.30 Uhr. Sie hieß alle Anwesenden herzlich willkommen, begrüßte die Ehrengäste mit einem kleinen Geschenk und den Baaßner Bürgermeister mit einem ausgewählten Geschenk und einem Ständchen der Blaskapelle zu seinem Geburtstag, der genau an diesem Tag war.Bei diesem Treffen fand auch die allererste „Baaßner Künstler Ausstellung“ statt. Sieben Künstler präsentierten im hinteren Bereich des Saales einige ihrer Kunstwerke. So waren tolle Bilder aus Acryl von Christel Hermann dabei. Einige Aquarelle, gemalt von Prof. Wilhelm Schulleri und ausgestellt von Eduard Gregor, konnten bewundert werden. Viele Bleistiftzeichnungen der Baaßner Landsleute waren zu bewundern. Auch die Baaßner Kirchenburg, auf Leinwand gedruckt und gemalt, war ein begehrtes Objekt. Diese stellte uns Simon Gerhard Peter zur Verfügung. Weitere Künstler der diesjährigen Ausstellung waren Reinhold Kraus, Franz Hermann Polgar, die wunderschöne Schnitzereien aus Holz und Stein ausstellten. Rolf Müller hatte Gemälde aus Holz dabei – diese wurden von seinem Großvater (alias: Preisn Tum) angefertigt. Wunderschöne Porträts von seiner Mutter und seinem Vater, gegossen in Bronze, stellte Johannes Kares aus.Ein Tätigkeitsbericht des seit zwei Jahren amtierenden Vorstandes folgte. Viele Veranstaltungen wurden angeboten und erfolgreich durchgeführt. Der Kassenbericht wurde vorgelesen und ein neuer Kassenwart bestimmt. Astrid Rosenberger (geborene Binder) legte das Amt als HOG-Kassenwartin nieder und Bernhard Dendörfer wurde einstimmig gewählt.Eine kleine Überraschung erwartete die Landsleute, die seit vielen Jahren immer wieder Berichte und auch Skizzen über vergangenes Kulturgut und unsere Tradition für das Baaßner Heimatblatt verfasst haben. Die Idee zur Ehrung dieser Landsleute stammt von Michael Hermann (dem ehemaligen Vorsitzenden der HOG). So erhielten die Anwesenden bei diesem Treffen eine Anerkennungsurkunde, erstellt vom HOG-Verband, für die großartigen Berichte über unser Kulturgut – vielleicht animiert es ja den einen oder anderen, einen Artikel zu schreiben. Diejenigen, die nicht anwesend waren, erhalten die Urkunde persönlich oder per Post. Geehrt wurden Pfarrer Hans Ehrlich, Eduard Gregor, Simon Gerhard Peter, Michael Hermann, Johann Herberth, Christine Franck, Katharina Binder, Maria Zwygart-Gotterbarm.Am späteren Abend spielte die siebenbürgische Band „Phoenix Trio“ zum Tanz auf. Es war eine unterhaltsame Stimmung bis spät in die Nacht hinein.Am 14. April begrüßte uns ein warmer Frühlingstag und bei herrlichem Sonnenschein saßen viele Landsleute noch in den Cafés der Dinkelsbühler Altstadt zusammen. So blicken wir auf ein freudiges Baaßner Heimattreffen zurück. Viele Landsleute sind von weit her angereist, um sich wieder zu sehen. Ein Zeichen dafür, dass unsere Gemeinschaft lebt und uns unsere gemeinsamen Wurzeln verbinden. Wir möchten uns bei all den vielen „helfenden Händen“ dieser gelungenen Veranstaltung ganz herzlich bedanken. Ebenfalls ein großes Dankeschön an all diejenigen, die immer wieder so freigiebig spenden. Ohne eure Spendengelder könnten wir nicht so viel Gutes tun.Zur nächsten Veranstaltung, dem „Großen Sachsentreffen“ in Hermannstadt vomund zum Heimattreffen im Baaßner Kirchhof amladen wir euch herzlich ein. In diesem Zeitraum haben wir in Baaßen einige Unternehmungen und Ausflüge geplant. Meldet euch bitte über die Formulare auf unserer Homepage https://hog-baassen.de an. Teilnahme im Trachtenumzug in Hermannstadt amAnmeldeschluss: 26. Mai. Ausflug nach Karlsburg (Alba Iulia) amAnmeldeschluss: 30. Juni. Grillen in Baaßen „vor dem Lempesch“ am(keine Anmeldung erforderlich). Das genaue Programm für das Heimattreffen in Baaßen wird zeitnah bekanntgegeben. Hierfür wird eine Anmeldung erforderlich sein. Wir freuen uns sehr auf euch.

Euer Baaßner HOG-Vorstand