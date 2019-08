24. August 2019 Druckansicht

Eine Feier in Urwegen

Nach einigen Treffen in den letzten Jahren der in Urwegen und den Nachbargemeinden Neppendorf, Großau, Reichsdörfchen, Großpold und Reußmarkt lebenden Siebenbürger Sachsen war dieses Jahr am 26. Mai ein Treffen in Urwegen. Die Feier begann mit einem Gottesdienst um 10.00 Uhr in der Kirche des Gastgebers in Urwegen.

Pfarrer Maiterth aus Großpold und Pfarrer Galter aus Neppendorf zelebrierten den Gottesdienst. Die Orgel spielte Hans Schuller. Das Trio Hanni Logdeser, Maria und Hans Schuller sang zwei Kirchenlieder. Bezirks-Kirchenkurator Prof. Karl Broos hielt einen Vortrag über Urwegen.



Nach dem Gottesdienst erwartete die Gäste in dem in den letzten Jahren modernisierten Hochzeitssaal ein von „Lutsch 2000“ vorbereitetes Mittagessen mit Suppe und Braten. Ein großes Lob an Herrn Lutsch, der alles selbst überwacht hat, so dass die Gäste mit dem Essen und der Bedienung sehr zufrieden waren. Der gute Urweger Wein brachte die Gäste in Stimmung. Es wurde viel erzählt und gesungen. Das Urweger Trio sang ein paar Heimatlieder, begleitet von Pfarrer Galter an der Gitarre und Hans Schuller am Akkordeon. Drei Landsleute über 80 Jahre hatten an dem Sonntag Geburtstag. Es wurde ihnen das Lied „Hoch sollen sie leben“ gesungen, gratuliert und sie wurden mit einem Blumenstrauß beschenkt. Am Nachmittag gab es Kaffee und Kuchen. Man verabschiedete sich mit dem Lied „Siebenbürgen, süße Heimat“.



Schlagwörter: Urwegen, Treffen

