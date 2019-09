13.-15- September: Hermannstädter Treffen in Dinkelsbühl

Die Heimatgemeinschaft der Deutschen aus Hermannstadt lädt alle Hermannstädter und Freunde Hermannstadts zum 19. Treffen nach Dinkelsbühl ein. Der offizielle Teil des Treffens startet Freitag, den 13. September, um 17.00 Uhr mit der Mitgliederversammlung mit Wahlen im Kleinen Schrannensaal. Wir bitten, daran zahlreich teilzunehmen.

Der Festakt, umrahmt von einem hochwertigen kulturellen Programm, findet am Samstag um 10.30 Uhr im Großen Schrannensaal statt. Die Festrede hält Reinhart Guib, Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien. Bereits um 9.00 Uhr eröffnen im Kunstgewölbe die Maler Marietta Lutsch, Gerd Messmann, Christine Oster und die Keramikerin Ursula Hergesell ihre Ausstellungen mit Verkauf. Angelika Meltzer betreut dort einen Bücherstand. Am Nachmittag können Vorträge (Dr. Anneli Ute Gabanyi, Beatrice Ungar), eine Buchvorstellung (Heinz Acker) und ein Konzert (Ilse Maria Reich und Christoph Reich) besucht werden. Auch an das leibliche Wohl (Mici und Baumstritzel) wurde gedacht. Am Abend sorgt Ricky Dandel mit Band für gute Stimmung und lädt Jung und Alt zum Tanzen ein.Das Treffen endet mit dem von Bischof Reinhart Guib gehaltenen, sonntäglichen Festgottesdienst, den Ilse Maria Reich und Christoph Reich musikalisch begleiten.Wir würden uns über möglichst viele, gut gelaunte Besucher freuen.

Der Vorstand