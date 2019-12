Weihnachtsgruß des HOG-Verbands

„Große Vergangenheit verpflichtet, sie verpflichtet zum Streben nach gleich großer Zukunft.“ (Konrad Adenauer)

Ilse Welther, Vorsitzende des HOG-Verbandes

Liebe Landsleute, immer am Jahresende ist es Zeit, sich zu besinnen, was man in den vergangenen Monaten getan und erreicht hat, aber auch zu planen, was man bald anpacken möchte. Wie Konrad Adenauer es ausdrückt, soll das Bestreben sein, mindestens gleich gut oder besser zu werden.Auch in diesem Jahr 2019 haben wir viel Zuspruch oder Zustimmung, aber auch durchaus berechtigte, konstruktive Kritik von unseren Freunden erhalten. Wir sind zu Recht stolz auf unsere Mitglieder, die Heimatortsgemeinschaften und ihre zahlreichen Treffen in Deutschland, ihr konstruktives Engagement in der Heimat Siebenbürgen, die erneut gestiegene Zahl von HOG-Vertretern beim Heimattag in Dinkelsbühl, das rundum gelungene Sachsentreffen in Bistritz. Bei unzähligen solchen Veranstaltungen waren auch wir dabei. Ende September kamen weit über 100 Teilnehmer zu unserer Fachtagung nach Bad Kissingen, wo es erneut um unterschiedlichste Arten der Mitwirkung zum Wohle unserer Gemeinschaft ging. Die SbZ berichtete darüber.Unsere Homepage www.hog-verband.de wird fleißig besucht, sei es wegen der Links zu befreundeten Organisationen, hoffentlich auch wegen der Berichte über Aktivitäten des Vorstands, aber auch wegen der Übersicht aller Termine, die uns von den HOGs gemeldet wurden und schon weit in das kommende Jahr 2020 vorausschauen.2019 waren wir bereits mehrfach bei vorbereitenden Besprechungen für das diesjährige Sachsentreffen in Bistritz, das amin Großau stattfindende 30. Sachsentreffen und für das amin Hermannstadt geplante nächste Große Sachsentreffen, an dessen Vorbereitung wir aktiv mitwirken.2020 werden wir neben dem erwähnten Termin in Großau auch bei anderer Gelegenheit in Siebenbürgen vor Ort aktiv. Nicht zu vergessen unsere nächste Fachtagung vomin Bad Kissingen. Wir werden konkret informieren, sobald die Planungen zu diesen Veranstaltungen weiter fortgeschritten sind.Unseren Mitgliedern, Freunden und Lesern der Siebenbürgischen Zeitung wünschen wir eine besinnliche Weihnachtszeit in der Familie oder Gemeinschaft und eine spannungsreiche, Freude gebende, gleich gute oder bessere Zeit im neuen Jahr 2020.Bleiwt gesangd uch monter!

Der Vorstand des HOG-Verbands