Ostergruß des HOG-Verbands

Liebe Landsleute, wahrscheinlich erinnern sich die meisten von uns an ein Kirchenlied aus der Osterzeit, das häufig auch bei Konfirmationen, zum Beispiel am Palmsonntag, zu hören war: „Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser.“

Schafherde auf dem Hattert von Holzmengen, 2023. Foto: Thomas Schneider

Gerade in der jetzigen Zeit ist der nächste Vers dieses Kirchenlieds von besonderer Bedeutung: „Gib uns Deinen Frieden.“Das Lamm, das Schaf und die Ziege begegnen uns nicht nur auf den Weiden in unserer Heimat Siebenbürgen, sondern in einer erheblichen Anzahl bekannter Redewendungen oder in Gleichnissen und Märchen: das Opferlamm, das schwarze Schaf, der Sündenbock, der Wolf und die sieben Geißlein usw.Ein gemeinsames Kennzeichen dieser Tierwelt ist, dass sie nur in einer Gemeinschaft, ihrer Herde, gesichert leben können. Die Herde hat eine Aufgabe, so etwa die Vegetation auf einer Wiese kurz zu halten. Die Herde hat einen oder mehrere Betreuer, den Hirten, der gemeinsam mit seinen Helfershelfern, den Hirtenhunden, dafür sorgt, dass die Herde ihre Aufgaben möglichst ungestört erfüllen kann. Die Herde hat aber auch Feinde, den Wolf oder den Bären, die zwar stören, aber auch zu ständiger Wachsamkeit motivieren.Dass auch wir Menschen häufig als „Herdentiere“ bezeichnet werden und dass wir also eine oder mehrere Gemeinschaften brauchen, in der wir leben und uns geborgen fühlen, ist uns wohlbekannt und wird uns gerade zu Feiertagen immer wieder ins Bewusstsein gerufen. Ob das die Gemeinschaft ist, in die wir hineingeboren wurden, also Familie und Verwandtschaft, oder die Gemeinschaft, in der wir aufgewachsen sind, also Schulfreunde, Nachbarschaft, Heimatortsgemeinschaft, oder eine Gemeinschaft, der wir später mehr oder weniger freiwillig beigetreten sind, beispielsweise Arbeitskollegen oder der örtliche Kaninchenzüchterverein, ist eigentlich zweitrangig. Wichtig ist nur, dass wir dazugehören.In diesem Sinne, liebe Landsleute, wünschen wir euch ein frohes Osterfest in den Gemeinschaften, denen ihr angehört.Die Osterbotschaft und deren Verheißung, die Auferstehung, die Vergebung der Sünden, mögen euch ein Trost und eine Entlastung und Stütze sein in den nicht gerade leichten Zeiten, die wir aktuell erleben.Seid herzlichst gegrüßt vom

Vorstand eures HOG-Verbands