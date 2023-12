24. Dezember 2023

Landesgruppe Baden-Württemberg: Weihnachtsgruß und Dank des Landesvorsitzenden

Das zu Ende gehende Jahr 2023 war ereignisreich und mit einigen Herausforderungen für die Landesgruppe Baden-Württemberg verbunden, die wir gemeinsam gemeistert haben. Die Hauptversammlung der Landesgruppe hat am 11. März in Stuttgart einen neuen Landesvorstand für die nächsten vier Jahre gewählt. Die Delegierten aus Baden-Württemberg haben beim Verbandstag am 4.-5. November in Bad Kissingen mit dazu beigetragen, den neuen Bundesvorstand für die nächsten vier Jahre zu wählen. In vielen Kreisgruppen wurden Wahlen und Jubiläumsveranstaltungen abgehalten, die in den letzten zwei Jahren coronabedingt verschoben worden waren und nun nachgeholt werden konnten.

Michael Konnerth beim Verbandstag im November 2023. Foto: Siegbert Bruss Das Jahr 2023 war für unsere Kulturarbeit ein ereignisreiches Jahr mit einem vollen Terminkalender. Viele gelungene Veranstaltungen und fruchtbare Begegnungen haben es zu einem erfolgreichen Jahr gemacht.



In seiner Versammlung vom 14. Oktober hat der Vorstand der Landesgruppe Baden-Württemberg die Planungen für 2024 beschlossen. Auf Landesebene werden wir das 75. Jubiläum der Landesgruppe am 23. November 2024 in der Harmonie in Heilbronn feiern. Gemeinsam mit den Kreisgruppen werden wir eine Festschrift zum 75-jährigen Bestehen unserer Landesgruppe erstellen, wobei wir vor allem die Aktivitäten der letzten 15 Jahre dokumentieren.



Der Jugend und den Tanzgruppen in Baden-Württemberg gehört große Anerkennung für die geleistete Arbeit. Die Jugendtanzgruppen erzielten bei den Volkstanzwettbewerben der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) immer die vordersten Platzierungen, so auch in diesem Jahr. Ich gratuliere für den ersten Platz der Jugendtanzgruppe Biberach, für den zweiten Platz der Jugendtanzgruppe Heidenheim (zusammen mit der Tanzgruppe Augsburg) und für den dritten Platz der Jugendtanzgruppe Heilbronn.



Für den ehrenamtlichen Einsatz in den Kreisgruppen und vielen Kulturgruppen, für unsere gemeinschaftliche Arbeit sowie für das gute, wertschätzende Miteinander möchte ich allen herzlich Danke sagen.



