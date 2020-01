Ausschreibung: „Die Straßen von Hermannstadt“

Die Heimatgemeinschaft der Deutschen aus Hermannstadt (HDH) wird zum Sachsentreffen 2021 eine Anthologie mit literarischen Texten herausgeben. Der Arbeitstitel lautet „Die Straßen von Hermannstadt“. Dazu suchen wir Prosatexte.

Die Form überlassen wir Ihnen. Es kann eine Kurzgeschichte sein, eine Erinnerung, ein eingefangener Augenblick, ein Brief, ein Bezug zu einer Persönlichkeit, die in der Straße gelebt hat, die Wiedergabe einer bestimmten Atmosphäre, ein bestimmtes Erlebnis, eine Begegnung in der Gegenwart oder in der Vergangenheit. Die Straße kann Sehnsuchtsort, der Weg zur Schule oder zur Arbeit oder Spielplatz in der Kindheit sein. Für manche bedeutet eine bestimmte Straße Heimat, für andere Fremde. Der Bezug zur Straße muss offensichtlich sein. Einsendeschluss:Wir beschränken die Länge der Texte auf 1800 Zeichen (inkl. Leerzeichen). Das entspricht etwa zehn Normseiten. Bitte beachten Sie folgende Formatierungen: Schrift Times New Roman, Schriftgröße 12, Zeilenabstand 1,5. Fragen bitte an Dagmar Zink, Telefon: (0951) 9178483, oder per Mail an dagmar.zink[ät]web.de.