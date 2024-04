13. April 2024

„Auf Tuchfühlung. Trachten erzählen Geschichte(n)“: Aussiedlerkulturtage vom 27.-28. April in Nürnberg-Langwasser

Die „TAGE DER DEUTSCHEN KULTURVIELFALT der Stadt Nürnberg“ sind Kulturtage, die die Aussiedler und die Vertriebenenverbände in Nürnberg zusammen mit dem Haus der Heimat (HdH) organisieren. Am Samstag, den 27. April, beim Auftakt ab 11.00 Uhr im Haus der Heimat (HdH) Nürnberg, Imbuschstraße 1, hält Alexander Karl Wandinger, Leiter des Zentrums für Trachtengewand des Bezirks Oberfranken, den Impulsvortrag „Tracht & Co. – Fragen statt Antworten“. Musikalisch wird die Eröffnung umrahmt von Künstlern des HdH. Von 13.00 bis 15.30 Uhr finden interaktive Stationen in den verschiedenen Heimatstuben des Hauses statt. Die Besucher werden dabei Trachten(zubehör) bestaunen, an- und ausprobieren, Kreatives basteln und vieles mehr. Eine Imbiss- und Kaffee-/Teestation wird es auch geben.

Kronentanz der Siebenbürgischen Tanzgruppe Nürnberg (Leitung Annekatrin Streifert und Roswitha Bartel). Foto: Franz Hof Am Sonntag, den 28. April, ab 10.00 Uhr findet im Saal des HdH ein ökumenischer Gottesdienst mit dem Gemeindereferenten Lucian Mot, Banater Schwabe, statt. Alle Singgruppen, die im HdH üben, werden gemeinsam unter der Leitung von Angelika Meltzer das Taizé-Lied „Magnificat“ singen. Erwartet werden die Trachtenträger verschiedener Landsmannschaften.



Danach ist noch geplant: ein gemeinsamer Trachtenaufmarsch auf dem Gelände des Hauses, Auftritte von Volks- und Showtanzgruppen sowie der Siebenbürgischen Blaskapelle, gemeinsamer Volksliedergesang und ein Imbiss. Bei kühlem und regnerischem Wetter verlagern wir das Fest in die Räume des HdH.



