12. Februar 2020 Druckansicht

Kinder gestalten Steiner Feier begeistert mit

Am 7. Dezember 2019 fand die Weihnachtsfeier der Steiner aus Oberhausen und Umgebung in Oberhausen-Holten statt. Es war schön, erneut so viele vertraute Menschen begrüßen zu dürfen, diesmal waren es 77 Erwachsene und 26 Kinder. Wir haben uns sehr gefreut, gerade in der Vorweihnachtszeit mit Freunden und Gästen zusammenzukommen, um das Jahr gemeinsam in feierlichem Rahmen ausklingen zu lassen. Als besonderen Gast konnten wir Pfarrer Dieter Herberth begrüßen.

Mit dem Lied „Alle Jahre wieder“ eröffneten wir die Feier und fragten uns nach der feierlichen Begrüßung von Lena und Jonas, „Warum wir Weihnachten feiern?“. Manche könnten meinen, wir feiern einfach, weil es schon immer so war. Aber es war nicht schon immer so! Weihnachten hat einen Anfang und einen Grund, und den haben wir in einem Krippenspiel mit Volkszähler (Lukas Dziadus), Engel (Lena Dziadus) und Hirte (Jonas Dziadus) erzählt. Janette Dziadus, Andrea Kreuzenstein und Horst Kellner haben uns mit altbekannten Liedern den seit vielen Jahren gewohnten musikalischen Rahmen geboten. Kinderbescherung bei der Steiner Weihnachtsfeier. Foto: Lukas Dziadus



Nach der weihnachtlichen Ansprache von Pfarrer Herberth war der offizielle Teil fast vorbei und die Bühne gehörte den Kindern und dem Nikolaus (Rolly Auner). Obwohl sich die Kinder untereinander kaum kannten, gelang es Janette innerhalb kürzester Zeit, alle Kinder zu motivieren, gemeinsam zu singen, ein Gedicht vorzutragen, auf der Flöte oder auf dem Keyboard zu spielen. Zum Abschluss bedankte sich Enni Auner bei allen, die in den letzten 28 Jahren bei der Gestaltung der Weihnachtsfeier mitgeholfen haben. Die Danksagung galt allen, die alljährlich dabei sind. Ihr größter Wunsch ist, diese Tradition aufrecht zu erhalten. Während der Nikolaus dann endlich die mitgebrachten Taschen mit Geschenken und Süßigkeiten an die Kinder verteilen konnte, konnten sich die anderen Gäste bei Kaffee und Plätzchen unterhalten und den Tag gemütlich ausklingen lassen.Wir wünschen allen Landsleuten ein gutes neues Jahr 2020 mit ganz viel Liebe, Zeit, Geborgenheit, Zusammenhalt und Gesundheit im Kreise ihrer Lieben! D.B.

Schlagwörter: Stein, Weihnachtsfeier, Krippenspiel

