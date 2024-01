20. Januar 2024

Weihnachtsfeier der Kreisgruppe Wolfsburg

Im 70. Jubiläumsjahr der Kreisgruppe Wolfsburg wollten wir, nach einer sehr gelungenen Jubiläumsfeier, auch die Weihnachtsfeier zu einem besonderen Erlebnis für alle Beteiligten machen. Am 9. Dezember fand diese in der Bonhoeffer-Kirche im Stadtteil Westhagen statt. Der Gottesdienst in der vollen Kirche begann mit einem Orgelvorspiel des jungen Organisten Oliver Zinz. Pastor Helmut Kramer begrüßte die Besucher und kündigte gleich zu Beginn des Gottesdienstes an, dass einige Kinder etwas ganz Besonderes vortragen werden. Die Siebenbürger Blaskapelle Wolfsburg unter der Leitung von Günther Bodendorfer spielte das Musikstück „Vivaldis Winter“.

Die Kinder führten die Weihnachtsgeschichte in Wolfsburg auf. Foto: Dieter Müller Es folgte der Auftritt der Kinder: Anni, Carlo, Hannah, Jakob, Matilda, Matheo, Tara, Tessa und Vincent. Die Mütter Anne Jureck, Bianca Samuleit und Heidrun Klein hatten in mehreren Proben das Stück „Der Weihnachtsmann erzählt die Weihnachtsgeschichte“ der Buchautorin Edeltraut Cordes einstudiert. Der erzählende Weihnachtsmann (Harald Hermann) begleitete die Kinder auch beim Lied „Stern über Bethlehem“ auf der Gitarre. Anschließend hielt Pastor Helmut Kramer die Lesung und sprach das Gebet im Wechsel mit den Musikstücken „Abide with me“, „Postillion“ und „Andachtsjodler“, gespielt von der Siebenbürger Blaskapelle. Zu diesem wahren Musikgenuss gesellte sich die Gemeinde mit den Liedern „Tochter Zion“ und „O du Fröhliche“.



Nach dem Schlusssegen fanden sich die über 150 Besucher im angrenzenden Gemeindehaus zu Kaffee und Kuchen ein. Die Kinder waren die ersten am Kuchenbüfett, denn der begeisterte Auftritt hatte auch hungrig gemacht. Für die zahlreichen Kuchenspenden möchte ich mich an dieser Stelle nochmals herzlich bedanken.



Nach zwei Musikeinlagen von Anabel Zinz auf ihrer Geige kam der Weihnachtsmann. Die Mutigsten trauten sich zuerst, ihr Gedicht aufzusagen, und die etwas Schüchternen folgten ihnen. Der Weihnachtsmann lobte sie für ihr Können und bedachte alle mit einem Geschenk. Das Besondere war, dass einige der im Päckchen enthaltenen Kekse bei einem gemeinsamen Keksebacken mit Kindern, organisiert von Bianca, Anne und Heidrun, gefertigt wurden. Es wurden über 60 vorbestellte Päckchen vorbereitet. Nachdem er die Päckchen verteilt hatte, wünschte sich der Weihnachtsmann noch einige Weihnachtslieder, die gemeinsam gesungen wurden. Dabei durfte „O Tannenbaum“ nicht fehlen.



Eine schöne, stimmungsvolle Feier ging zu Ende, die nur durch den gemeinschaftlichen Einsatz aller Beteiligten zu einem besonderen Erlebnis wurde. Selbstverständlich packten wieder alle beim Abbau, Abwasch und Endreinigen an – danke dafür!



Unser Motto „Gemeinschaft pflegen – Tradition erhalten – Zukunft gestalten“ vom 70-jährigen Jubiläum wollen wir auch in 2024 weiterleben. Im Namen des Vorstandes wünsche ich allen Mitgliedern und Landsleuten ein frohes und gesundes neues Jahr!



In 2024 geht es gleich traditionell weiter mit der Faschingsfeier am 10. Februar im Mehrgenerationenhaus Wolfsburg, Hansaplatz 17, organisiert von der Siebenbürger Trachtengruppe „Karpatentänzer". Einlass ist ab 18.30 Uhr und Beginn um 19.30 Uhr. Anfragen bitte an Adi und Helmi Meltzer, Telefon: (05363) 72819, sowie Irmi und Ernst Dengel, Telefon: (05363) 73504.

Gerhard Schunn

Schlagwörter: Wolfsburg, Weihnachtsfeier, Kinder

