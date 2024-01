Kreisgruppe Herten: Weihnachtsfeier mit Lichtert

Die traditionelle Weihnachtsfeier der Kreisgruppe Herten lockte zahlreiche Mitglieder und Freunde ins Siebenbürger Haus der Jugend. An den weihnachtlich geschmückten Tischen fand jeder Gast einen hübsch verzierten Lebkuchen an seinem Platz.

Bundes- und Landesvorsitzender Rainer Lehni (im Hintergrund der Mettersdorfer Lichtert) trug ein Weihnachtsgedicht in Mundart vor. Foto: Heike Mai-Lehni

Eröffnet wurde die Feier mit dem Anzünden des original Mettersdorfer Lichterts aus unserer Heimatstube. Für viele Gäste ist er mit vielen Erinnerungen an Kindheit und Jugendzeit verbunden - für die jüngeren ein verbindendes Band in der Familie. Wir freuen uns, dass auch der Bürgermeister der Stadt Herten, Matthias Müller, unser Bundes- und Landesvorsitzender Rainer Lehni sowie unsere NRW-Kulturreferentin Heike Mai-Lehni als Gäste begrüßt werden konnten. Rainer Lehni hatte eigens ein Weihnachtsgedicht in Mundart aus Siebenbürgen mitgebracht, das zusätzlich heimatliche Stimmung verbreitete. Der Bürgermeister lobte die Bereicherung unserer Kreisgruppe für die Stadt Herten durch das ehrenamtliche Engagement und die kulturelle Vielfalt. Zum Rahmenprogramm der Feier gehörten natürlich Weihnachtslieder, begleitet von der Siebenbürger Blaskapelle Herten, sowie Geschichten und Gedichte von kleinen und großen Gästen. Nach einem vielseitigen Frühstück durften wir das Filmdebüt „Schritt ins Glück" von David Köhle sehen. Mit diesem Film über den Weihnachtsmann und seinen Psychologen hatte er bereits im Vorfeld die örtliche Presse auf sich aufmerksam gemacht - zu Recht, wie wir feststellen konnten: Der Film war ein voller Erfolg und wurde mit großem Applaus honoriert. Im Anschluss kam natürlich auch der Nikolaus und bescherte die sehnsüchtig wartenden Kinder. Die Besucher blieben auch nach dem Abschluss durch die Blaskapelle gerne sitzen, um noch ein wenig zu plaudern. Mit vielen Eindrücken aus einem schönen Nachmittag gingen die Gäste auseinander.

KR