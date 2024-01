Adventsfeier mit Krippenspiel der Kreisgruppe Sachsenheim

Am 3. Dezember fand die Adventsfeier unserer Kreisgruppe im Evangelischen Gemeindehaus in Großsachsenheim statt. Wie bereits angekündigt, hatten die Jugendlichen aus unseren Kulturgruppen diesmal eine besondere Überraschung vorbereitet. Unter der Regie von Christa Gross und Hildegard Frank wurde ein Krippenspiel einstudiert.

Adventsfeier der Kreisgruppe Sachsenheim. Foto: Helmut Theiss

Um 14.00 Uhr öffneten sich die Pforten des weihnachtlich geschmückten Festsaals des Gemeindehauses für die begeisterten Gäste. Bei Kaffee und einem reichhaltigen Kuchenbüfett, bereitgestellt von großzügigen Spendern sowie den Mitgliedern unserer treuen Helfergruppe unter der Koordination von Wirtschaftsreferentin Melitta Krestel, wurde der Nachmittag eingeläutet. Pünktlich um 15.00 Uhr eröffnete unser erster Vorsitzende Johann Krestel die Feier und hieß die Gäste herzlich willkommen, unter ihnen Pfarrer Dieter Hofmann, Bürgermeister Holger Albrich und die Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzenden Alfred Mrass und Maria Henning.Der Singkreis startete das kulturelle Programm mit drei Adventsliedern, dazwischen hielt Bürgermeister Albrich eine kurze Ansprache, in der er „seine“ Landsleute herzlich begrüßte. Es folgte der Einmarsch der Darsteller für das Krippenspiel. Da es sich bei den Akteuren um Jugendliche aus allen Kulturgruppen, also auch aus dem Blasorchester, handelte, wurde die musikalische Umrahmung auf mehrere Schultern verteilt, es wurden Ensembles gebildet, sodass die Künstler abwechselnd am Krippenspiel und am musikalischen Teil mitwirken konnten. Ein Blechbläserquartett, gebildet aus Königen und Hirten, eröffnete das Krippenspiel mit dem Choral „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“. Ein zweites Bläserensemble, bei dem sogar ein Baritonsaxophon zum Einsatz kam, übernahm und führte gekonnt durch die Handlung des Drehbuchs, abwechselnd im Zusammenspiel entweder mit dem Kinderchor oder mit dem Singkreis der Kreisgruppe. Dank den Vorgaben des Drehbuchs kamen diesmal ganz neue, auch wenig bekannte Vorweihnachtslieder zur Aufführung, sehr zur Begeisterung der Zuhörer. Ein ganz besonderes musikalisches Glanzlicht stellte unser Jungmusiker Ben Guist dar. Ben hatte bereits ein Jahr zuvor an seinem Klavier begeistert, indem er die Gemeinde bei den bekannten Weihnachtsliedern begleitet hatte. In diesem Jahr war er aktiv in den Ablauf des Krippenspiels eingebunden, als Hirtenjunge im Krippenspiel, vor allem aber am Klavier, sei es solistisch oder auch im Zusammenspiel mit dem Bläserensemble, dem Singkreis und abschließend dann auch mit der ganzen Gemeinde beim gemeinsamen Weihnachtsliedersingen, wobei er alle Aufgaben sehr flexibel und mit Bravour meisterte.Zum Abschluss dieser sehr gelungenen und vom Publikum begeistert aufgenommenen Aufführung hielt Pfarrer Hofmann eine kurze Andacht, in der er den Gedanken der Gleichheit und Unantastbarkeit eines jeden menschlichen Wesens, ungeachtet seiner Herkunft, hervorhob, ein Gedanke, der vor allem jetzt, in der vorweihnachtlichen Zeit, noch einmal betont werden müsste. Zum Abschluss des Programms wurden kleine Geschenke an die Darsteller überreicht. Ingo Andree, stellvertretender Vorsitzender der Urzelnzunft, dankte den Vorstandsmitgliedern der Kreisgruppe für ihre hervorragende Arbeit und verteilte kleine Präsente. Der Abend fand seinen Ausklang bei einem guten Tropfen und guten Gesprächen.Am zweiten Advent findet traditionell der Weihnachtsmarkt der Stadt Sachsenheim auf dem Schlossplatz in Großsachsenheim statt. Unsere Kreisgruppe beteiligte sich wie jedes Jahr am kulturellen Bühnenprogramm mit der Kinder- und Jugendtanzgruppe unter der Leitung von Ingrid Schuster und Hildegard und Helmuth Frank sowie dem Jugendorchester und dem Singkreis unter der musikalischen Leitung von Walter Theiss.

Walter Andreas Theiss