Adventsgruß der HOG Großau

Liebe Großauer! Einige Änderungen/Bemühungen und viel, viel Geduld haben uns dieses Jahr 2020 und vor allem die Pandemie abverlangt. Auch unsere Gemeinschaft hat unter diesen Umständen gelitten und ist zu kurz gekommen. Trotzdem konnten einige Projekte und Aufgaben geplant und erledigt werden. Davon wurde auch immer wieder berichtet – es kann auch auf unserer Homepage nachgelesen werden. Das Jahr geht nun zu Ende und unser Augenmerk/unsere Aufmerksamkeit richtet sich auf den Advent, Weihnachten, eine Zeit, die sicherlich in diesem Jahr zu den schwierigsten gehört.

Weihnachtsgottesdienst 1980 mit Pfarrer E. Weingärtner und rund 700 Besuchern in der evangelischen Kirche zu Großau. Fotoarchiv Dagmar Baatz

Wir hoffen, dass gute Gesundheit Sie alle durch das Jahr bisher begleitet hat. Vielleicht können doch kleine Familiengemeinschaften ein ruhiges, friedvolles Fest feiern. Die wertvollen Erinnerungen aus der guten, alten Zeit und unserer Heimatgemeinde Großau sind an solchen Festen, ganz besonders an diesem Weihnachtsfest, ein guter Begleiter. Damit hat sich auch unser Pfarrer Mathias Stieger beschäftigt und die Gedanken im folgenden Adventsgruß unter dem Titel „Advent – aus der Sicht eines Großauer Buben von der Bahn“ zusammengefasst.„,Macht hoch die Tür, die Tor macht weit;/ Es kommt der Herr der Herrlichkeit …‘ sang bedächtig das Volk der Christen in der großen gotischen Hallenkirche unserer Heimat, begleitet von der Trengo an der Orgel. ,Es kommt der Herr der Herrlichkeit‘, und wer kam herein in die Kirche? Ja, wer schon, der Pfarrer Weingärtner in seinem Mente (Winterornat). Angesichts dieses Bildes kam sich der kleine Bub von der Bahn ganz klein vor und sah voller Sehnsucht auf den schön- und festgebundenen Adventkranz, der von der Kirchendecke herunterhing, wobei zunächst nur eine Kerze hell leuchtete und Vertrauen ausstrahlte. Jeden Sonntag kam eine neue hinzu. Etwas Außergewöhnliches, action (äktschn), im Leben dieses Buben aus Großau von der Bahn. Im Kindergottesdienst sangen wir Adventlieder. Unser Pfarrer konnte nicht nur sehr gut singen und spannend erzählen, sondern auch die große Kinder- und Konfirmandenschar ,bändigen‘. Und das alles ohne Jugendleiterin, ohne betreuende Psychologin oder Sozialarbeiterin. Ohne Liedblätter, Overheadprojektor oder Beamer. Die Lieder und Kanons wurden ganz einfach eingeprägt und auswendig behalten.“Ihr Lieben, das ist nur ein Teil des Adventsgrußes von Pfarrer Mathias Stieger, der geht natürlich über die ganze Adventszeit bis zu Weihnachten. Den vollständigen Text könnt ihr auf unserer Homepage ( www.grossau.de ) nachlesen.Euch allen wünschen wir von ganzem Herzen einen ruhigen, geruhsamen, friedvollen Advent, viel, viel Gesundheit und gesegnete Weihnachtsfeiertage!

Ihr HOG-Vorstand