Neunter Arbeitseinsatz auf dem Großauer Friedhof

Mittlerweile ist es zur Tradition geworden. Jährlich um dem 1. Mai findet auf dem Großauer Friedhof ein Arbeitseinsatz statt. Neben allgemeinen Pflege- und Instandhaltungsarbeiten nach dem Winter kommt die Gemeinschaft nicht zu kurz: Man verrichtet die anfallenden Tätigkeiten gemeinsam und nimmt sich gleichzeitig Zeit füreinander.

Der Friedhof in Großau. Foto: Dr. Harald Krauss

Auch der „Ausflugtag“ ist Tradition: die Umgebung und die Kultur neu entdecken. Stadt- und Kirchenburgenführungen machen aus dem Arbeitseinsatz einen Heimataufenthalt. Und sollte das Wetter für die Friedhofsarbeiten mal nicht das Ideale sein, in der Kirchenburg und im Pfarrhaus gibt es immer zu tun. Die HOG und die Kirchengemeinde Großau freuen sich und danken bereits heute allen treuen Großauern und ihren Freunden für die Teilnahmezusage. Wir haben noch Platz, meldet euch an und seid Teil des neunten Arbeitseinsatzes vomVerpflegung und Unterkunft erfolgt für die Dauer des Einsatzes in der Kirchenburg. Anmeldungen bis zum 15. April über kontakt[ät]grossau.de oder Telefon: (0176) 22509761. Für den Vorstand der HOG Großau

Dagmar Baatz