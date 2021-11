Fachtagung des HOG-Verbands – Pflege der länderübergreifenden Gemeinschaft

Der Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V. hat vom 29. bis 31. Oktober 2021 im Heiligenhof in Bad Kissingen seine Fachtagung durchgeführt, gefördert vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat im Bereich der Verständigungspolitik. Bereits im Vorfeld, bei der Anmeldung äußerten zahlreiche Teilnehmer ihre Freude, nach langen Monaten des Verzichts wieder zusammenkommen zu können und Freunde zu treffen.

Der neue Vorstand des HOG-Verbands, von links nach rechts, vordere Reihe: Hermine-Sofia Untch, Ilse Welther (Vorsitzende) und Sunnhild Walzer; hintere Reihe: Dr. Horst Müller und Thomas Schneider. Foto: Udo Buhn

Höchst gespannt waren die 90 Teilnehmer auch auf die Beiträge zum Thema „Länderübergreifende Netzwerke der Siebenbürger Sachsen“ mit Vorträgen von Dagmar Baatz, Martin Bottesch, Friedrich Gunesch, Benjamin Józsa, Udo Buhn, Hans Tekeser und anderen, mit intensiver Gruppenarbeit und angemessener Zeit zum Gedankenaustausch.Am Rande der Fachtagung fand auch die Mitgliederversammlung des HOG-Verbands mit Neuwahlen statt. In ihren bisherigen Ämtern bestätigt wurden die Vorsitzende Ilse Welther (Felmern), der stellvertretende Vorsitzende Dr. Horst Müller (Kronstadt) und die Geschäftsführerin Sunnhild Walzer (Bulkesch). Neu in den Vorstand gewählt wurden Thomas Schneider (Holzmengen) als stellvertretender Vorsitzender und Hermine-Sofia Untch (Braller) als Schriftführerin. Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden die beiden Kassenprüfer Peter Doniga und Klaus Foof.Auch bei der Verabschiedung war erkennbar, wie froh die Teilnehmer waren, endlich wieder Gemeinschaft pflegen zu dürfen, Lehrreiches mitzunehmen und dass alle bereits jetzt voller Erwartung auf die nächstjährige Fachtagung (28.-30. Oktober 2022 wieder im „Heiligenhof“) blicken.

Horst Müller

Hier geht es zur Bildergalerie der HOG-Fachtagagung 2021 in Bad Kissingen