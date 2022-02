De Wusch äm Hårbåchtool! Uch ållerhånd äm Härmestådt ämränk…

Der Kultursommer 2022 zieht viele Gäste nach Siebenbürgen, manche ganz besonders ins Harbachtal und dort zur „Wusch“, der Schmalspurbahn, die 1898 ihren ersten Auftritt hatte und um die sich so viele Geschichten ranken, dass ein ganzes Theaterstück draus wurde: Doris Hutter hat die Wusch-Geschichten in Szene gesetzt, die passenden Schauspieler aus dem ganzen Harbachtal zusammengerufen und darüber hinaus noch welche begeistern können.

Auf einer Fahrt mit der „Wusch“ vermittelten die „Freunde der Schmalspurbahn“ eindrucksvoll ihren Beitrag zur Wiederbelebung des Harbachtals (diese Zeitung berichtete über die Begegnungsreise der Medienschaffenden aus Deutschland im September 2021. Drohnenfoto: Hermann Depner

Es entstand eine Brauchtumsveranstaltung für den Heimattags-Samstag, die auch für den Kultursommer geplant ist. Und weil wir keine halben Sachen machen, sondern lieber zweimal doppelte, führen wir das Stück amin Hundertbücheln, amin Holzmengen und amin Agnetheln auf. Dazwischen wird Braller im und für den Kampestweinkel ein Schmankerl anbieten. Umrahmt von Blasmusik, Bällen, Wusch-Fahrten und anderen Events in ganz Siebenbürgen, werben auch diese Vorhaben um die Gunst des reisefreudigen Publikums!Nicht nur in Hermannstadt, auch drum herum wird einiges geboten: Großscheuern plant einen Kulturtag amzusammen mit der rumänischen Bevölkerung und einen Heimattag am. Heltau bietet ein Arbeitscamp voman, um u.a. Kirchenbänke abzuschleifen oder zu kürzen. Erfahrene Handwerker zur Unterstützung sind willkommen. Amwird die Ausstellung der restaurierten Codices – mittelalterliche Handschriften aus dem Archiv der Heltauer Kirchengemeinde eröffnet. Diese Büchersammlung ist als geschlossene Sammlung geblieben, eine europaweit seltene Situation und eine Einzelerscheinung für Siebenbürgen. Bei einer Buchvorstellung amwird die ins Rumänische übersetzte Heltauer Monographie präsentiert. Viele weitere Veranstaltungen in mehreren Ortschaften sind geplant und das Aktuelle ist immer unter www.kultursommer.ro abrufbar.So wie früher die Leute beim Nahen der Dampflock riefen: „Se kit, se kit!“, mögen die Leute in Siebenbürgen heuer beim Zustrom der Gäste immer wieder rufen: „Se kun! Se kun!“ Also, lasst die Kultur nicht einfrieren und macht mit beim Kultursommer – auch in der Region Hermannstadt – Harbachtal!

Doris Hutter