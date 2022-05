Einladung zum Heimattreffen in Rode

Ein Heimattreffen in Rode hat sicher für jeden von uns eine besondere Bedeutung. Das Wiedersehen in Rode und die Begegnung mit vertrauten Menschen, Freunden und Verwandten wird von besonderen Empfindungen und Emotionen getragen. Der gemeinsame Aufenthalt an diesem besonderen Ort stärkt unsere Verbundenheit und das Zusammengehörigkeitsgefühl. Deshalb wollen wir am 6.-7. August wieder zwei schöne Tage gemeinsam in Rode verbringen und laden dazu alle Roder Landsleute und deren Nachkommen sowie alle Freunde, die sich uns verbunden fühlen, herzlich nach Rode ein!

Jugendtanzgruppe Nürnberg beim Roder Heimattreffen 2017. Foto: Annette Folkendt

Wichtige organisatorische Hinweise

Ein Höhepunkt unseres Heimattreffens wird der traditionelle Gottesdienst in unserer Heimatkirche in Rode sein, zu dem wir ganz besonders die Geburtsjahrgänge 1955/1956/1957 zur Feier ihrer goldenen Konfirmation einladen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Gottesdienst diesmal am Sonntag stattfinden wird und nicht am Samstag wie in den letzten Jahren.Mit unserem Heimattreffen möchten wir gleichzeitig einen Beitrag zum Siebenbürgischen Kultursommer leisten, der mit einer Reihe von unterschiedlichen Veranstaltungen in ganz Siebenbürgen einhergeht. Während des zweitägigen Heimattreffens werden in Rode mehrere Kulturgruppen auftreten und es wird ein vielfältiges kulturelles Angebot geben.An beiden Tagen kann man die Ausstellungen „Einblicke ins Zwischenkokelgebiet“ und „Fotos aus Kindergarten- und Schulzeit in Rode von 1965 bis heute“ von 10.00 bis 18.00 Uhr besichtigen. Die Vernissage der Fotoausstellung findet am Samstag, dem 6. August, um 12.00 Uhr in der Schule statt.Eingeladen wird am Samstag auch zu einem interkulturellen Tanzworkshop unter der Leitung von Susann Schmidt, Beginn 11.00 Uhr (Anmeldung erforderlich!), mit anschließenden Auftritten der teilnehmenden Tanzgruppen, einer Theaterdarbietung und einem Konzert der Gast-Blaskapelle aus Bayern am späten Nachmittag. Der Abend wird gemütlich ausklingen mit Musik und Gesang am Lagerfeuer.Am Sonntag, dem 7. August, um 11.00 Uhr findet unser evangelischer Gottesdienst mit Dechant Bruno Fröhlich statt, der auch die Segnung der goldenen Konfirmanden der Geburtsjahrgänge 1955/1956/1957 vornimmt. Anschließend kann man gemeinsam ein warmes Mittagessen einnehmen (Anmeldung hierfür notwendig!).Am Sonntagnachmittag, ab 16.00 Uhr, sorgt die Band „MELODY & Freunde“ auf dem Gelände des Begegnungshauses für beste Feststimmung bei allen Besuchern. Unsere Freunde aus den umliegenden Nachbargemeinden sind in Rode ebenfalls herzlich willkommen, um mit uns zu feiern!Getränke, Grillspeisen, Eintöpfe, Kaffee und Kuchen sowie Maiskolben und Obst können auf dem Gelände erworben werden. Der Festbetrieb wird voraussichtlich etwa 23.00 Uhr ausklingen.Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis Ende Mai erforderlich. Bis dahin sollte auch die Kostenpauschale von 20 Euro für das Mittagessen am Sonntag usw. auf das Konto der HOG Rode e.V. überwiesen werden. Alle erforderlichen Kontakte, Bankverbindung usw. sind unserer Homepage bzw. unserem Nachrichtenheft 2021 zu entnehmen, wo auch weitere Details ersichtlich sind.Für die Vorbereitungen vor Ort werden dringend noch freiwillige Helfer und Heferinnen gesucht, die am Freitag bei Aufbau und/oder am Montag bei Abbau mithelfen können. Wir haben aktuell in Rode keinen Verwalter und sind deshalb für jede helfende Hand dankbar. Für den „Tag danach“ planen wir einen kleinen gemeinsamen Ausflug für die Helferinnen und Helfer – lasst euch überraschen!Uns erreichten einige Anfragen für eine gemeinsame Busreise. In der gewohnten Form wird es diesmal keine Busreise geben, aber wir haben einen Reiseveranstalter gefunden, der für uns ein Angebot erstellt hat. Die genaue Reisebeschreibung findet ihr auf unserer Homepage unter „Aktuelles“. Bitte meldet euch bei Interesse bei Annette Folkendt, Telefon: (0911) 720591, Mobil: (0163) 7162085, E-Mail: annette.folkendt [ät] gmx.de. Falls gewünscht, unterstützen wir auch gerne bei der Organisation der Anreise.Herzlich willkommen und auf Wiedersehen in Rode!

Adelheid Roth