Fünftes Begegnungsfest in Honigberg

Es begann mit einer Umfrage. Beim 20. Nachbarschaftstreffen im Oktober 2022 konnten die Gäste abstimmen, ob sie an einem Begegnungsfest in Honigberg teilnehmen möchten. Es stellte sich heraus, dass großes Interesse bestand. Folglich begannen die Vorstandsmitglieder der Honigberger Nachbarschaft in Deutschland mit der Planung und Organisation dieses Ereignisses. Unzählige Dinge wie Datum, Räumlichkeiten, Ablauf, Festgottesdienst, Ehrengäste, Menü, Preise, Musik u.v.m., die zum guten Gelingen des Festes benötigt wurden, mussten bedacht und erledigt werden.

Gruppenfoto im Kirchenburghof in Honigberg. Foto: Volker Klein

In freudiger Erwartung kamen viele Honigberger/Innen samt Familien und Freunden im August nach Rumänien. Spätestens als die Turmspitze der imposanten Honigberger Kirchenburg am Horizont sichtbar war, wussten alle: Sie sind wieder daheim! Beim Rundgang durchs Dorf wurden manch vertraute Orte wieder entdeckt, aber auch reichliche Veränderungen festgestellt.Dann brach der lang ersehnte Tag an. Am Samstag, dem 12. August, bei strahlendem Sonnenschein schritt der Festzug der Trachtenträger/Innen, begleitet von den Marschklängen des „Karpatenblechs“, allen voran Pfarrer Kurt Boltres, in die festlich geschmückte Kirche. Während des Festgottesdienstes durften die vielen Besucher sich am virtuosen Orgelspiel des eigens für dieses Ereignis eingeladenen Musikers Eckart Schlandt sowie am wunderbaren Gesang des Kirchenchors unter der Leitung von Diana Dumitrascu erfreuen. Für alle verstorbenen Honigberger/Innen wurden am Ehrendenkmal im Burghof Kränze niedergelegt, die Blasmusik begleitete das Gebet zu ihrem Gedenken. Danach wurden alle zum Gruppenfoto im Kirchhof gebeten.Daraufhin forderten am Saaleingang ca. 200 Gäste Einlass. Nachdem alle ihren Platz an den festlich gedeckten Tischen gefunden hatten, folgten kurze Ansprachen der Nachbarschaftsmutter Anneliese Madlo mit gekonnter Übersetzung ins Rumänische von Achim Nan, des Bürgermeisters Onoriu-Aurelian Velican und der Kuratorin der evangelischen Kirchengemeinde Erika Popescu. Sie alle sprachen von Gemeinschaft und dem Zusammenhalt zwischen alter und neuer Heimat. Das Tischgebet wurde von Pfarrer Boltres gesprochen.Für das leibliche Wohl sorgten traditionelle Gerichte aus der sächsischen und rumänischen Küche, die allesamt von Catalin Vaidas Team sehr schmackhaft zubereitet waren. Die Musikanten des „Karpatenblechs“, zu deren Mitgliedern Klaus Knorr gehört, untermalten den Nachmittag mit flotten Melodien und trugen zur ausgelassenen Stimmung bei. Die Tanzfläche war dauernd gut besetzt und die beharrlichen Forderungen nach Zugaben zeugten vom beachtlichen Erfolg der Blaskapelle. Bis tief in die Nacht hinein gewährte Günter Schmidts, genannt DJ Günni, mit der von ihm aufgelegten Musik gute Laune und Vergnügen.Und weil es so schön war, ging die Feier am nächsten Tag weiter. Für Geschichtsinteressierte fand eine fachkundige Führung durch die Kirchenburg und das dazugehörige Museum unter der Leitung des engagierten Burghüters Dan Ilica Popescu statt. Die unlängst renovierte Ringmauer wurde erklommen und bestaunt. Erfolge, aber auch Schwierigkeiten, mit denen der Erhalt dieses unvergleichlichen Bauwerks verbunden ist, wurden dargestellt. Niemand blieb unberührt von der Bedeutsamkeit und Schönheit der beeindruckenden Kirchenburg, dem Stolz aller Honigberger/Innen. Das Begegnungsfest wurde im Biergarten des Gemeindesaals fortgeführt. Man konnte Leckeres vom Grill sowie Kaffee, Kuchen und eine Vielzahl von Getränken genießen.Im Namen des Vorstands und der evangelischen Kirchengemeinde sei allen Helfern und Helferinnen, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben, herzlichst gedankt: Pfarrer Kurt Boltres, Organist Eckart Schlandt, dem Kirchenchor der evangelischen Kirche Honigberg, dem „Karpatenblech“, unserem DJ Günni, den Köchen und Köchinnen sowie allen anwesenden Gästen von nah und fern.Menschen, die sich mitunter jahrelang aus den Augen verloren hatten, tauschten sich aus, lachten miteinander und freuten sich über das Zusammensein. So wird dieses fünfte Honigberger Begegnungsfest als ein Ereignis des Frohsinns und der Gemeinschaft in jedermanns Erinnerung weitergeführt.

Adelheid Theil