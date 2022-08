Eibesdorfer: Zum 15. gesehen, zum 16. fest versprochen

Zum 15. Treffen der HG Eibesdorf hatten wir für den 16. Juli nach Mammendorf eingeladen. Vor zwei Jahren luden wir schon einmal zum 15. Treffen ein und mussten zwei Monate vorher alles absagen, damals in jeder Hinsicht eine vernünftige Entscheidung. Es sollte ein ganz besonderes Treffen werden. Wir wollten das erste Mal in Eibesdorf selbst feiern, verbunden mit dem 600-jährigen Kirchenbaujubiläum. Gerade für die ältere Generation war diese Entscheidung fatal, wissen wir doch: Im Alter zählt jedes Jahr.

Eibesdorfer Trachtenträger beim Treffen in Mammendorf. Foto: Anita Deppner

Etwas mutig luden wir nun zum Gemeindetreffen nach Mammendorf ein und freuten uns sehr über euer Kommen, liebe Eibesdorfer. Alle Befürchtungen und Ängste waren umsonst. Obwohl wir als Gemeinde eine sehr hohe Verlustzahl an Eibesdorfern in den letzten drei Jahren verzeichnen mussten, konnten wir unseren Besucherschnitt halten.Nach dem Gottesdienst, durch den Superintendent Harald Pepel führte, und einer kurzen Stärkung erfolgten der Vorstandsbericht und Neuwahlen des Vorstandes. Astrid Törner wurde als Vorsitzende im Amt bestätigt, als Vertreter wurden Christian Peppel, Günther Pelger und Klaus Pelger gewählt. Sofia Rusu, unsere Kassenfrau, wurde ebenfalls im Amt bestätigt. Als Revisoren wurden Sibylle Klein und Andrea Zimmer gewählt. Ein junges Team freut sich auf eine gute und konstruktive Zeit.Ja, und dann kamen „die Ander’n“, eine junge Blasmusikapelle aus Eichstätt, und spielten für die Trachtenträger einen Einmarsch. Mit der „Reklich Med“ und der „Sternpolka“ wurde der Tanz eröffnet. Doch zwischendurch kam noch eine kleine Überraschung. Der Jahrgang 1956 wollte ein Klassentreffen vor Ort organisieren. Schulkollegen, die nicht anreisen konnten, schickten dem Vorstand Bilder von sich und Grüße an die „Mitschüler“. Für die Angereisten 1956er sangen wir zusammen „Schön ist die Jugend“ und „Wahre Freundschaft“. Nicht zu fassen, dass sich da tatsächlich einige 50 Jahre nicht gesehen hatten und dann zu einem Klassentreffen kamen! Fantastisch! Wir haben uns für euch mitgefreut. Danke allen Trachtenträgern. Und ein extra Danke an alle Kuchenspender. Nach drei Stunden wurden „die Ander’n“ von „Top 40“ abgelöst. Die super Stimmung führte dazu, dass „Top 40“ sich vergrößerte und teilweise zu fünft spielte. Ja, die Stimmung war wirklich sehr feierlich.Das Treffen hatte tatsächlich Gäste, die nach 50 oder 40 Jahren das erste Mal überhaupt wieder Eibesdorfer trafen. Was für Emotionen durchlebten sie? Konnten sie noch jemanden erkennen? Auch hier so viele Befürchtungen umsonst. Die Wiedersehensfreude verdrängte wirklich alles. Wir verabschiedeten uns alle mit dem zufriedenen und glücklichen Versprechen, in zwei Jahren auf jeden Fall wieder zu kommen. Was will man mehr? In diesem Sinne bleibt alle gesund. Genießt noch lang die Erinnerungen an unseren Tag. Danke für euer Vertrauen. Im Namen des Vorstandes

Astrid Törner