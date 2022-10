20. Treffen der HOG Zied in Ludwigsburg

Am 17. September fand in den Räumlichkeiten des SKV Eglosheim nach coronabedingter Pause das 20. Treffen der Heimatortsgemeinschaft Zied statt. Zu dem Treffen fanden sich über 70 Mitglieder, Gäste und Freunde Zieds ein, die bei gutem Essen in Erinnerungen schwelgen und sich austauschen konnten.

Neuer Vorstand der HOG Zied, von links nach rechts: Christian Schmidt, Elwine Kimpel, Helga Schappes, Ellen Kuhn, Robert Franz. Foto: Archiv Sedler

Werner Sedlers Abschiedsrede beim 20. Zieder Treffen in Ludwigsburg.

Den Auftakt der Veranstaltung machte zunächst ein Gottesdienst in der evangelischen Katharinenkirche Eglosheim, der von Pfarrer Günter Auner geleitet und musikalisch durch die Organistin Andrea Kulin begleitet wurde. In seiner Predigt sprach Pfarrer Auner von der Bedeutung der Kirchen und deren Symbol als lebendige Steine im christlichen Glauben. Seine Predigt hätte nicht zutreffender sein können, da derzeit unter der Leitung und Aufsicht des „Förderverein Kirchenburg Zied e. V.“ umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an den beiden Kirchtürmen der Zieder Kirche stattfinden. Still und andächtig wurde es im Gotteshaus, als Werner Sedler in seiner Funktion als noch amtierender Vorstandsvorsitzender der Verstorbenen der letzten Jahre aus der Gemeinde Zied gedachte – ein wahrlich ergreifender Moment in einem mehr als würdigen Rahmen.Im Anschluss an den Gottesdienst fand sich die Zieder Gemeinschaft im großen Saal des Vereinsheims ein, wo der Mittagstisch bereits vorbereitet war. Da im Rahmen des Treffens auch die Wahl des neuen Vorstands angesetzt war, erfolgte zunächst die Aufstellung eines Wahlvorstands. Aus den positiven Rückmeldung der vergangenen Wahl wurde allen Mitgliedern vorab die Möglichkeit gegeben, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. Dieses sollte besonders älteren Mitgliedern zugutekommen, denen die lange und strapaziöse Anreise zu dem Treffen eventuell nicht zumutbar gewesen wäre, aber auch Mitgliedern, die anderweitig verhindert waren und nicht an dem Treffen teilnehmen konnten.Vor der Wahl nutzte Werner Sedler, der die HOG Zied mehr als 18 Jahre als Vorstandsvorsitzender geleitet hatte, die Gelegenheit und verabschiedete sich in einer Rede als Vorstandsvorsitzender. Sedler, der dem Vorstand aktiv seit 1992 zu Diensten war, gab dabei einen Rückblick auf die mehr als 40-jährige Geschichte der Heimatortsgemeinschaft und stellte seine persönlichen Höhepunkte in dieser Zeit heraus. Sichtlich gerührt und unter dem Applaus aller Anwesenden verließ Werner Sedler nach seiner Rede die Bühne, wo er bereits von dem noch amtierenden Vorstand mit einigen Präsenten überrascht wurde.Worte zum Abschied erreichten den scheidenden Vorsitzenden auch von dem Vorsitzenden des „Fördervereins Kirchenburg Zied e.V.“, Friedrich Rottmann. Da dieser leider nicht persönlich an dem Treffen teilnehmen konnte, wurde die Rede von Robert Franz verlesen. Mit der anschließenden Kassenprüfung konnte der alte Vorstand dann schließlich entlastet werden. Zur Wahl in den neuen Vorstand stellten sich die bisherigen Mitglieder des Vorstandes Helga Schappes, Elwine Kimpel, Ellen Kuhn und Robert Franz erneut auf, Christian Schmidt kam als neuer Kandidat hinzu. Nach der Stimmabgabe zog sich der dreiköpfige Wahlvorstand zur Auszählung zurück. Insgesamt konnten hierbei 52 Wahlzettel berücksichtigt werden, zwei Wahlzettel mussten durch den Wahlvorstand gemäß den Regularien für ungültig erklärt werden.Nach der Auszählung wurde das Wahlergebnis durch den Wahlvorstand bekanntgegeben und der neu gewählte Vorstand zog sich zu einer konstituierenden Sitzung zurück. Das neu gebildete Gremium wählte dabei Robert Franz zum neuen Vorstandsvorsitzenden. Der 42-jährige übernimmt von seinem Vorgänger eine gut organisierte und aufgestellte HOG. In einer ersten Rede stellte Franz die besonderen Leistungen von Werner Sedler heraus und betonte, dass unter seiner Leitung Entscheidendes geleistet wurde. Auch zu den Zielen des neuen Vorstandes äußerte sich der neue Vorsitzende: „Als Vorstand möchten wir darauf hinarbeiten, Brücken zu bauen und aufeinander zuzugehen [...], um gemeinsam die Geschichte dieser Gemeinde weiter zu schreiben.“ Darüber hinaus soll die Zieder HOG in Deutschland aktiver werden und sich mit anderen Vereinen besser vernetzen.Christian Schmidt wird fortan die Aufgaben des stellvertretenden Vorsitzenden und Schriftführers übernehmen. Der in Esslingen lebende Schmidt erzielte bei seiner ersten Vorstandswahl ein hervorragendes Wahlergebnis. Auch Helga Schappes bleibt der HOG Zied weiterhin als Kassiererin erhalten. Elwine Kimpel, als bisherige Schriftführerin, übernimmt die kulturellen Angelegenheiten und die Rechtsangelegenheiten der Zieder Heimatortsgemeinschaft. Ellen Kuhn, die bisher lediglich kommissarisch das Amt der Jugendbeauftragten wahrgenommen hatte, wurde durch die Mitglieder nun offiziell gewählt. Neben ihren Aufgaben als Jugendbeauftragte wird die 25-jährige fortan als stellvertretende Kassiererin Helga Schappes unterstützen. Als erste Amtshandlung ernannte der neu gewählte Vorstand Werner Sedler als Dank und in Würdigung der besonderen Verdienste für die Gemeinschaft der Zieder zum Ehrenvorsitzenden der Heimatortsgemeinschaft Zied.

Der Vorstand der HOG Zied