Führungswechsel in Würzburg: Kreisgruppe wählt neuen Vorstand

Unsere Mitgliederversammlung mit Neuwahlen fand am 3. Februar im Gemeindesaal der Gethsemanekirche in Würzburg statt. Die Teilnehmerzahl blieb hinter unseren Erwartungen zurück. Schade, dass nur 47 Mitglieder für die ehrenamtliche Arbeit unseres Vorstandes Interesse zeigten.

Neuer Vorstand der Kreisgruppe Würzburg, von links nach rechts: Marianne Brotea, Michael Hönig, Christa Zahn, Christine Durst, Adelheid Roth (Vorsitzende), Martina Schwarz, Sarah Binder, Manfred Burtz. Auf dem Bild fehlt Daniel Flagner. Foto: Rudolf Lehrmann

Hans Werner Bell (Mitte) als neuer Ehrenvorsitzender der Kreisgruppe Würzburg, umrahmt von (von links nach rechts): Christine Durst, Adelheid Roth, Christa Zahn, Daniel Flagner. Foto: Rudolf Lehrmann

In gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen eröffnete der Vorsitzende Hans Werner Bell die Versammlung und begrüßte als Ehrengast Ingrid Mattes, stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Bayern. Der 2023 verstorbenen Mitglieder wurde mit einer Schweigeminute gedacht.Hans Werner Bell fasste in seiner Ansprache die vergangene vierjährige Amtsperiode zusammen und ging vor allem auf die Veranstaltungen und Aktivitäten der Kreisgruppe im letzten Jahr ein. Dann zog Kulturreferentin Christa Zahn Bilanz über die Gründung und überaus erfolgreiche Entwicklung der Tanzgruppe, die zahlreichen Auftritte und Aktivitäten. Sie zeigte zudem die positiven Signale auf, wie sich auch Jugendliche und Kinder über die Tanzgruppe einbringen und sichtlich Freude dabei haben.Den Kassenbericht für 2023 trug Kassenwartin Christine Durst vor. Bei der Kassenprüfung von Dr. Gerda Müller-Fleischer, Rosalinde Mieskes und Katharina Mantsch gab es keine Beanstandungen. Auf ihren Vorschlag wurden die Kassenwartin und im Anschluss der gesamte Vorstand von der Versammlung für seine Tätigkeit einstimmig entlastet.Danach folgten Ehrungen, die Ingrid Mattes vornahm. Sie verlieh das Silberne Ehrenwappen des Verbandes der ­Siebenbürger Sachsen an die bisherigen Vorstandsmitglieder Hans-Erwin Binder, Marianne Brotea sowie Rosalinde Mieskes und Norbert Mieskes und würdigte damit die besonderen Leistungen und das individuelle langjährige Engagement im Vorstand der Kreisgruppe. Den Geehrten wurde zudem eine Urkunde sowie ein Blumenstrauß bzw. ein Weinpräsent überreicht.„Das war’s!“ – Beklemmende Ruhe herrschte im Raum, als Hans Werner Bell mit diesen Worten und sichtlich gerührt seinen Abschied ankündigte. Nach mehr als 40 Jahren im Vorstand der Kreisgruppe, davon allein 21 Jahre als Vorsitzender, sei es für ihn an der Zeit, sich zurückzuziehen und ein jüngeres Team nachrücken zu lassen. Der scheidende Vorsitzende dankte für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und den Vorstandskolleginnen und -kollegen für die gute Zusammenarbeit. Zum Abschied wurde ihm ein üppiger Präsentkorb überreicht. Für unsere Kreisgruppe bedeutet dieser Schritt eine einschneidende Veränderung, denn für uns alle verkörperte Hans Werner Bell die Kreisgruppe, die über Jahrzehnte untrennbar mit seiner Person verbunden war.Nun standen unmittelbar die vorgesehenen Neuwahlen auf der Tagesordnung. Diese wurden von Ingrid Mattes geleitet, ihr stand Angelina Klein als Wahlhelferin zur Seite. Es war sehr erfreulich, dass sich einige neue, junge Mitglieder zur Mitarbeit im Vorstand und für andere Aufgaben bereit erklärt hatten: Martina Schwarz, Sarah Binder, Michael Hönig, Manfred Burtz, Waltraud Gierscher, Irmgard Klein und Bettina Klein.Adelheid Roth wurde einstimmig zur neuen Vorsitzenden und zu ihren Stellvertretern Daniel Flagner und Christa Zahn gewählt; Kassenwartin Christine Durst, Schriftführerin Martina Schwarz, Kulturreferat Christa Zahn, Jugendreferat Sarah Binder, Referat Internet und Neue Medien Michael Hönig, Organisationsreferat Manfred Burtz, Sozialreferat Marianne Brotea, Theaterreferat Daniel Flagner, Rechnungsprüferinnen Katharina Mantsch, Waltraud Gierscher, Ersatzrechnungsprüferinnen Irmgard Klein, Bettina Klein, Delegierte für den Verbandstag Adelheid Roth, Hans Werner Bell.Die neue Vorsitzende dankte in einer kurzen Ansprache für das entgegengebrachte Vertrauen und äußerte Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit dem neuen, jungen Team. Ihr Ziel sei es, die erfolgreiche Arbeit des bisherigen Vorstandes fortzusetzen und das gemeinsame Wirken mit frischen Akzenten und kreativen Ideen zu bereichern, um unseren Verein weiter voranzubringen. Als erste Amtshandlung verlieh Adelheid Roth ihrem Vorgänger Hans Werner Bell den Ehrenvorsitz der Kreisgruppe Würzburg. Im Namen des neuen Vorstandes und nach einstimmiger Zustimmung der Versammlung wurde damit die Würdigung seines langjährigen Engagements im Dienste unserer siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft und die Anerkennung seiner Verdienste als langjähriger Vorsitzender der Kreisgruppe Würzburg besiegelt. Hans Werner Bell nahm die Ehrenurkunde gerührt und dankbar entgegen. Auch Erika Bell, seiner Ehefrau, wurde mit einem Blumenstrauß für ihre tatkräftige langjährige Mitarbeit und Unterstützung gedankt.Über die außergewöhnlichen Leistungen und besonderen Verdienste von Hans Werner Bell berichten wir in der nächsten Folge dieser Zeitung gesondert. Als Ehrenvorsitzender bleibt er unserer Gemeinschaft weiterhin beratend und unterstützend verbunden. Auch in seinem Sinne werden wir, der neue Vorstand, unser Ehrenamt engagiert und zum Wohle unserer Mitglieder und unserer Gemeinschaft ausüben.Nach dem gemeinsam gesungenen Siebenbürgenlied klang die Mitgliederversammlung bei gemütlichen Gesprächen aus. Wir danken nochmals für die Teilnahme und ganz besonders für die zahlreichen Kuchen- und Geldspenden.

Adelheid Roth